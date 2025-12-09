Furnizorii susțin încheierea schemei de plafonare a facturilor la gaze la 31 martie. Pașii de făcut pentru a atenua posibilul impact asupra consumatorilor finali

Furnizorii cred în efectele pozitive ale liberalizării prețurilor la gaze, iar ieșirea din schema de plafonare ar trebui gândită din timp, consideră Daniela Dărăban, director executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) – care dețin cea mai mare parte din piața de furnizare a gazelor naturale, marți, într-o întâlnire cu presa de specialitate.

„Din punctul nostru de vedere, plafonul trebuie ridicat, credem în efectele benefice ale pieței libere, dar trebuie planificată foarte bine ieșirea de sub plafon. Spre deosebire de energie electrică, ieșirea de sub plafon se va face în sezonul cald, deci când facturile, cel puțin la clienții casnici, sunt cele mai mici pe partea de gaze naturale. Dar asta nu înseamnă că niște evoluții nedorite pe piața piața de angro, în ceea ce privește prețul, nu ar influența ulterior prețul gazului final, deci prețul facturii în sezonul rece”, a declarat Daniela Dărăban.

Directorul executiv al ACUE consideră astfel că ieșirea de sub plafon trebuie gândită din timp de toți actorii implicați în decizie și implementare, iar o soluție inițială temporară ar fi un plan de ofertare, începând din ianuarie, pentru tranzacții în vigoare după 1 aprilie.

„Credem că trebuie gândită ieșirea de sub plafon. Noi credem că o soluție ar fi pe o perioadă limitată de timp să revenim la «gas release program» (program de ofertare – n.r.), dar suntem deschiși și la alte soluții care pot să asigure o evoluție cât mai lină a prețului în zona de angro”, a declarat Dana Dărăban.

Acest „gas realease program” este în esență un plan de ofertare pe piața angro pentru cantitățile disponibile la producători, care nu se referă la preț, ci la predictibilitatea ofertei, cantitativ vorbind, disponibile, până la restabilirea lichidității pieței. De amintit în trecut, legea energiei și a gazelor naturale a prevăzut obligații de ofertare pentru producători.

Cu cât ar crește factura

Tocmai din cauza lipsei de lichiditate a pieței, adică a lipsei tranzacțiilor din prezent, directorul executiv al ACUE nu s putut estima care ar putea fi impactul în facturi după 1 aprilie. Acesta ar urma să ofere un control mai mare pe preț și o factură mai gestionabilă.

Întrebarea jurnaliștilor privind impactul în facturi vine în contextul în care oficialii Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER) au estimat o creștere de 5% a sumelor pe care are urma să le plătească pentru gaze.

„Acum, noi, ca furnizor pentru clienții casnici și termoficare avem o achiziție reglementată la 120 lei/MWh – la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei, depinde de la portofoliu, la portofoliu – și ne așteptăm ca de la 1 aprilie să mergem la prețul pieței care undeva la 170 lei/MWh”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, miercurea trecută, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate.

Astfel în factura finală a consumatorului – care plătește, pe lângă prețul efectiv al gazelor, și tarife de transport, distribuție, TVA și alte taxe – creșterea va fi de cel puțin 5%, estimează furnizorii.

„Într-adevăr, achiziția la 120 lei/MWh pentru clientul casnic și CET-uri asigură în prețul final al clientului casnic chiar plafonul sau sub plafon, dar vedem și alte oferte care sunt cumva la plafon. Eu nu pot să fac o estimare vizavi de impact pentru că nu am vizibilitate pe achizițiile. Deci nu ai vizibilitate pe prețul de angro, iar undeva aproape de 60% din factura finală la client, undeva la 60%, este prețul de angro. Nu am vizibilitate ca să pot să spun care este, de fapt și de drept, prețul de achiziție al fiecărui furnizor pentru a vedea care este prețul final”, a declarat Dana Dărăban.

„Trebuie să existe discuții și să avem un plan. Un plan făcut astăzi ne poate ajuta să avem vizibilitate post-martie 2026. Discuții concrete pe evoluțiile din piața de gaze post-aprilie 2026, cel puțin cu noi, nu au existat”, a declarat oficialul ACUE.

„Pe lângă toată gândirea asta și planificarea vizavi de ieșire, ieșirea din plafon, cum arată piața, ce soluții avem ca pe piața angro să se evite spyke-urile (creșteri foarte mari n.r.) de preț, că despre asta vorbim, cred că trebuie să perfecționăm un pic și să ne asigurăm că funcționează optim schema de ajutoare directe pentru cei care la nivelul consumatorului au nevoie de sprijin”, conchis Dana Dărăban.