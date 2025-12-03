Furnizori: Facturile la gaze naturale vor crește de la 1 aprilie, când expiră schema de plafonare și pe această piață. Cât ar fi scumpirea suportată de consumatori

Prețurile la gaze naturale urmează să fie liberalizate din 1 aprilie, după ce acestea au fost plafonate pe fondul crizei energiei, venită după pandemia de COVID-19 și amplificată de războiul din Ucraina.

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale este în vigoare până la 31 martie 2026, dată până la care statul mai acordă ajutorul de 50 de lei pentru facturile la energie electrică ale românilor cu venituri mici, după ce această schemă a expirat pe 31 iunie.

„Acum, noi, ca furnizor pentru clienții casnici și termoficare avem o achiziție reglementată la 120 lei/MWh – la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei, depinde de la portofoliu, la portofoliu – și ne așteptăm ca de la 1 aprilie să mergem la prețul pieței care undeva la 170 lei/MWh”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate.

Astfel în factura finală a consumatorului – care plătește, pe lângă prețul efectiv al gazelor, și tarife de transport, distribuție, TVA și alte taxe – creșterea va fi de cel puțin 5%, estimează furnizorii.

Creșterea ar putea fi de câteva zeci de lei pentru un apartament mediu cu centrală pe gaze.

„Într-o lună de iarnă, de exemplu, un apartament care are centrală, factura ar fi undeva la 400 lei, deci cu o creștere de 5%, aceasta ar ajunge cam la 420 de lei”, a exemplificat Laurențiu Urluescu, la solicitarea jurnaliștilor.

Cât mai are de decontat statul

Sumele pe care le datorează statul furnizorilor de energie și gaze naturale se ridică la aproximativ 7 miliarde de lei, a declarat Laurențiu Urluescu.

Este vorba de ceea ce statul și-a asumat, prin schemele de ajutor destinate consumatorilor, respectiv să suporte diferența dintre prețurile plafonate, care se regăseau în factură, și cele reale, din contractul propriu zis. Aceste costuri sunt suportate în prima fază de furnizori, apoi sunt verificate și validate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, după care sunt transmise celor două entități care fac plățile, în baza unor bugete alocate. Instituția responsabilă pentru decontarea sumelor aferente consumatorilor casnici este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar pentru cei non-casnici, Ministerul Energiei.

Din informațiile obținute de Mediafax, sumele decontate de stat, valabile la data de 8 septembrie, erau de peste 27,5 miliarde de lei pentru decontarea diferențelor de preț din schemele de plafonare reglementate încă din 2021.

AFEER, înfiinţată în anul 2006, are 45 de membri, furnizori şi traderi licenţiaţi şi activi pe piaţa de energie electrică și 18 membrii de pe piața gazelor naturale, care asigură furnizarea energiei atât către consumatori persoane fizice, cât şi către IMM-uri şi consumatori din toate categoriile de agenţi economici care activează în România, cu o cotă de piaţă de circa 85% din consumul final de electricitate respectiv de gaze naturale.