Ce spun furnizorii despre creșterea accelerară a numărului de prosumatori? Studiu AFEER „Amploarea și ritmul creșterii impun o adaptare a cadrului de reglementare”

Apariția prosumatorilor este un fenomen benefic pentru tranziția energetică, iar dezvoltarea acestui segment trebui chiar încurajată, atâta vreme cât aceștia folosesc resursele de energie pentru propriul consum, așa cum spune însăși definiția prosumatorului, după cum a declarat președintele AFEER, Laurențiu Urluescu, în cadrul conferinței online de prezentare a studiului „Evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România”.

Studiul a fost realizat de ASC XLAED BUSINESS HUB SRL, pe un eșantion considerat reprezentativ pentru acoperirea segmentelor din piață interesate, și prezintă, pe baza datelor culese, dinamica segmentului de prosumatori în România, chiar și în comparație cu alte state europene cu tradiție, impactul lor asupra sistemului energetic și cadrul de reglementare actual, oferind exemple de bune practici și recomandări tehnice și economice.

Conform celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în noiembrie 2025, erau în România 287.985 de prosumatori, în creștere semnificativă față de cei din noiembrie 2024, 194.903, și de aproape trei ori mai mulți decât în aceeași lună a anului 2023, de 107.001.

În ceea ce privește puterea instalată, în noiembrie 2025, aceasta era de 3.352 MW, față de 2.336 MW în noiembrie 2024 și 1.388 MW în noiembrie 2023.

AFEER: Costuri susținute de în final de consumatorii obișnuiți

Creșterea accelerată a numărului de prosumatori în România a produs modificări semnificative în piața de energie, cu efecte directe asupra funcționării acesteia și asupra activității furnizorilor, arată AFEER.

„Această evoluție contribuie, fără îndoială, la atingerea obiectivelor tranziției energetice, însă amploarea și ritmul creșterii impun o adaptare a cadrului de reglementare, astfel încât acesta să fie coerent, echitabil și sustenabil pentru toți participanții la sistemul energetic”, au transmis autorii studiului.

Datele culese de inițiatori arată că România a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale numărului de prosumatori la nivel european. De la 303 prosumatori în 2019, s-a ajuns la aproape 300.000 la începutul anului 2026. Capacitatea instalată a crescut de la mai puțin de 5 MW la aproximativ 3.400 MW la finalul anului 2025, iar producția anuală generată a atins circa 4,5 TWh, reprezentând aproximativ 9% din producția totală de energie electrică a României.

Cu rate medii anuale de creștere de peste 200% în perioada 2022–2024, România a depășit ritmul piețelor mature precum Germania, Spania sau Italia.

Beneficiile aduse de prosumatori au o contrapondere în costurile care trebuie suportate, în final de consumatori, arată Laurențiu Urluescu.

„Sigur, creșterea prețurilor la energie electrică a fost principalul factor economic al apariției și evoluției spectaculoase a prosumatorilor. Dar, potrivit studiului, dacă am raporta costurile suplimentare ale furnizorilor la cantitatea de energie electrică introdusă în rețea de către prosumatori s-ar obține costul adițional al fiecărui MWh produs de aceștia între 200 si 372 lei/MWh, cost care în final este susținut de consumatori”, a declarat președinte AFEER.

„Existența prosumatorilor pe piața internă de energie are multe efecte benefice. Prosumatorii contribuie la modernizarea sistemului energetic prin: creșterea ponderii energiei regenerabile; potențialul de a participa la servicii de echilibrare prin agregare și stocare; accelerarea digitalizării și adoptării de tehnologii noi. Totuși, această evoluție impresionantă a perturbat semnificativ activitatea în sector, mai ales pentru că s-a suprapus peste efectele crizei energetice și ale plafonării prețurilor. De aceea am solicitat acest studiu: pentru a evalua cât mai bine ce se întâmplă în piață, ce se întâmplă cu producția distribuită, la ce concluzii se ajunge și, mai ales, ce este de făcut în viitor”, a explicat reprezentantul furnizorilor.

Studiul complex, care se întinde pe peste 150 de pagini, arată că modelul actual de reglementare generează costuri suplimentare pentru furnizori și operatorii de rețea, care sunt transferate, direct sau indirect, către consumatorii non-prosumatori. Conform estimărilor avansate, este vorba de un impact anual de ordinul zecilor de milioane de euro pentru situația din 2024, cu tendință de creștere proporțională cu numărul de prosumatori conectați.

Recomandările autorilor

Unul dintre cele mai controversate efecte, evidențiat în studiu, este subvenția încrucișată, prin care beneficiile acordate prosumatorilor sunt susținute de ceilalți clienți din sistem. În condițiile în care exceptarea de la plata dezechilibrelor se aplică instalațiilor de până la 400 kW – cel mai ridicat prag din Europa – România se află la limita superioară a scutirilor permise de legislația europeană. În acest sens, poziția Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), citată de AFEER este clară: prosumatorii trebuie să contribuie în mod adecvat la costurile generale ale sistemului (rețea, sistem, dezechilibre), iar scutirile ar trebui limitate la instalațiile cu adevărat mici.

„Rețelele de distribuție din România, concepute inițial pentru un flux unidirecțional al energiei, se confruntă astăzi cu presiuni semnificative generate de extinderea rapidă a producției distribuite. Această transformare a schimbat fundamental modul de operare al rețelei, introducând fluxuri bidirecționale și provocări tehnice fără precedent”, arată autorii studiului.

În acest context, susțin inițiatorii studiului, devine esențială adoptarea unor reglementări dedicate care să integreze toate elementele ce guvernează activitatea prosumatorilor, în deplină aliniere cu Directiva UE privind Energia Regenerabilă (RED III).

„Integrarea rapidă a unui număr tot mai mare de prosumatori schimbă fundamental modul de operare al sistemului energetic național. Pentru ca această transformare să rămână sustenabilă pe termen lung, este necesară o reglementare unitară, care să coreleze obiectivele de decarbonare cu stabilitatea sistemului energetic și a pieței de energie electrica”, a conchis Laurențiu Urluescu.

Studiu privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România : Studiu prosumatori AFEER 2026