Furnizorii din energie: Statul a câștigat 80 de miliarde de lei din schemele de ajutor din ultimii trei ani. Laurențiu Urluescu (AFEER): „Avem 20 de luni de întârziere”

Statul român a câștigat în 2024, an în care prețurile la energie s-au mai domolit, aproximativ 12 miliarde de lei, a explicat Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), contactat de Mediafax.

„Din calculele noastre, ce a încasat statul din schema de ajutor a consumatorilor și toate schemele legate de plafonare a prețurilor ar fi undeva la cel puțin 80 de miliarde de lei. Deci noi am calculat pentru 2024 undeva la 12 miliarde și la care se adaugă calculele făcute de noi anii trecuți, respectiv în 2022, 46 de miliarde și, în 2023, 22 de miliarde de lei. Deci asta duce undeva la 80 de miliarde”, a detaliat președintele AFEER.

Potrivit celor date, AFEER, înfiinţată în anul 2006, are 47 de membri, furnizori şi traderi licenţiaţi şi activi pe piaţa de energie electrică și/sau de gaze naturale, care asigură furnizarea energiei atât către consumatori persoane fizice, cât şi către IMM-uri şi consumatori din toate categoriile de agenţi economici care activează în România, cu o cotă de piaţă de circa 85% din consumul final de electricitate respectiv de gaze naturale.

Sursele încasărilor

Printre principale surse ale încasărilor se numără dividendele și taxa pe valoare adăugată.

„Încasările au fost, în primul rând, din dividende. Suma cea mai mare, cel puțin anul trecut, a fost din dividende, din supraimpozitare a producției și a tradingului, atât prin contribuția de solidaritate, cât și contribuția la fondul de tranziție energetică, și din diferența de TVA, fiindcă dacă este o bază mai mare de de calcul, automat TVA-ul este mai mare. Adică dacă prețul energiei mai mare, automat și TVA-ul crește”, a detaliat Laurențiu Urluescu.

În paralel cu încasările mai mari, statul și-a asumat, prin schemele de ajutor destinate consumatorilor, să suporte diferența dintre prețurile plafonate, care se regăseau în factură, și cele reale, din contractul propriu zis. Instituția responsabilă pentru decontarea sumelor aferente consumatorilor casnici este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar pentru cei non-casnici, Ministerul Energiei.

Schema de plafonare și compensare prețurilor pe segmentul de energie electrică a expirat la 31 iunie, dar statul mai are restanțe la decontare. Specialiștii ANRE mai au de analizat o sumă totală trimisă spre validare de furnizori de 7,76 de miliarde de lei, potrivit datelor oficiale transmise la solicitarea Mediafax, valabile până la data de 8 septembrie.

Din informațiile actualizate obținute de Mediafax, sume decontate în perioada 1 – 8 septembrie au fost în jur de 6 milioane de lei, care se adaugă celor peste 27,5 miliarde de lei pentru decontarea diferențelor de preț din schemele de plafonare reglementate încă din 2021.

La un simplu calcul teoretic și ilustrativ, suma plătită ar înseamna aproximativ o treime (34,3%) din totalul câștigurilor estimate de AFEER.

Suma oficială a ANRE publicată în premieră de Mediafax a fost menționată de Laurențiu Urluescu, subliniind că statul a acumulat o întârziere de 20 de luni.

„S-a vehiculat o sumă o sumă de 8 miliarde care trebuie validată și plătită. Pot să vă zic că ultima lună validată și plătită aproape complet, aproape complet, deci la peste 90% este ianuarie 2024. Deci avem 20 de luni de întârziere”, a declarat Laurențiu Urluescu.

Șeful AFEER a reiterat faptul că furnizorii sunt cei care au suportat această diferență, în așteptarea banilor de la stat, fiind nevoiți să ia credite bancare.

„Este destul de mult și destul de costisitor, fiindcă vă dați seama, sumele astea furnizorii le-au plătit la producători fiindcă au făcut achiziție de energie și aceste sume trebuie să fie acoperite prin credite, care credite au dobânzi și dobânzile nu le subvenționează nimeni. Adică alea sunt niște costuri”, a conchis Laurențiu Urluescu.

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale este încă în vigoare până la 31 martie 2026, dată până la care statul acordă ajutorul de 50 de lei pentru facturile la curent ale românilor cu venituri mici.