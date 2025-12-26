Care vor fi cele mai mari economii ale lumii peste 15 ani: SUA și China își păstrează primele poziții, Rusia iese din top 10

Potrivit proiecțiilor Centrului de Cercetare Economică și de Afaceri (CEBR), un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, ajungând la un produs intern brut (PIB) de aproape 48.000 de miliarde de dolari până în 2040, față de aproximativ 53.000 de miliarde de dolari în cazul economiei americane.

India ar urma să devină, pentru prima dată, a treia cea mai mare economie a lumii până în 2040, depășind economii dezvoltate precum Japonia și Germania.

Germania ar urma să coboare pe locul al patrulea, în timp ce Japonia este estimată să coboare pe poziția a șasea în clasamentul global.

În acest context, Marea Britanie este prognozată să depășească Japonia și să revină în top cinci economii ale lumii până la sfârșitul următorului deceniu.

Conform raportului CEBR, Rusia este estimată să iasă din top 10 al celor mai mari economii ale lumii până în 2040, coborând de pe locul opt ocupat în 2025 până pe poziția a 16-a.

CEBR subliniază că influența economică globală se află într-un proces de „reechilibrare graduală”, în care greutatea se mută de la economiile occidentale dezvoltate către state din Sudul global, susținute de populații mai tinere și investiții în creștere.

Indonezia, care are a patra cea mai mare populație din lume, este prognozată să intre în top zece economii globale până la începutul următorului deceniu.

În paralel, think tank-ul avertizează că ritmul de creștere economică globală ar putea încetini la aproximativ 2,5% anul viitor.

Clasamentul mondial în 202 5 :

Statele Unite ale Americii China Germania Japonia India Marea Britanie Franța Rusia Italia Canada

Cum ar arăta clasamentul în 20 40 conform previziunilor CEBR :