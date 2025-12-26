Prima pagină » Economic » Care vor fi cele mai mari economii ale lumii peste 15 ani: SUA și China își păstrează primele poziții, Rusia iese din top 10

Care vor fi cele mai mari economii ale lumii peste 15 ani: SUA și China își păstrează primele poziții, Rusia iese din top 10

Economia globală va trece printr-o reașezare semnificativă în următoarele două decenii, cu Statele Unite și China în continuare pe primele două poziții și India urcând pe locul al treilea, potrivit estimărilor CEBR.
Care vor fi cele mai mari economii ale lumii peste 15 ani: SUA și China își păstrează primele poziții, Rusia iese din top 10
Iulian Moşneagu
26 dec. 2025, 10:10, Economic

Potrivit proiecțiilor Centrului de Cercetare Economică și de Afaceri (CEBR), un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, ajungând la un produs intern brut (PIB) de aproape 48.000 de miliarde de dolari până în 2040, față de aproximativ 53.000 de miliarde de dolari în cazul economiei americane.

India ar urma să devină, pentru prima dată, a treia cea mai mare economie a lumii până în 2040, depășind economii dezvoltate precum Japonia și Germania.

Germania ar urma să coboare pe locul al patrulea, în timp ce Japonia este estimată să coboare pe poziția a șasea în clasamentul global.

În acest context, Marea Britanie este prognozată să depășească Japonia și să revină în top cinci economii ale lumii până la sfârșitul următorului deceniu.

Conform raportului CEBR, Rusia este estimată să iasă din top 10 al celor mai mari economii ale lumii până în 2040, coborând de pe locul opt ocupat în 2025 până pe poziția a 16-a.

CEBR subliniază că influența economică globală se află într-un proces de „reechilibrare graduală”, în care greutatea se mută de la economiile occidentale dezvoltate către state din Sudul global, susținute de populații mai tinere și investiții în creștere.

Indonezia, care are a patra cea mai mare populație din lume, este prognozată să intre în top zece economii globale până la începutul următorului deceniu.

În paralel, think tank-ul avertizează că ritmul de creștere economică globală ar putea încetini la aproximativ 2,5% anul viitor.

Clasamentul mondial în 2025:

  1. Statele Unite ale Americii
  2. China
  3. Germania
  4. Japonia
  5. India
  6. Marea Britanie
  7. Franța
  8. Rusia
  9. Italia
  10. Canada

Cum ar arăta clasamentul în 2040 conform previziunilor CEBR:

  1. Statele Unite ale Americii
  2. China
  3. India
  4. Germania
  5. Marea Britanie
  6. Japonia
  7. Franța
  8. Indonezia
  9. Brazilia
  10. Canada

Recomandarea video

EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise
G4Media
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie așezate unul aproape de altul, potrivit experților Feng Shui
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor