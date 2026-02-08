Opt persoane au murit într-o explozie în nordul Chinei

Explozia a avut loc în Shuoyang, provincia Shanxi, în dimineața zilei de sâmbătă, a relatat presa de stat, citată de Reuters.

Reprezentantul legal al Jiapeng Biotechnology a fost reținut, iar orașul a înființat o echipă de investigare a accidentului, a raportat agenția de știri Xinhua.

Compania este situată într-o vale montană, iar de la locul accidentului s-a văzut fum galben închis, a spus Xinhua.

Reuters nu a reușit să contacteze compania, care nu are un site web. Cauza exploziei raportate nu a fost clară imediat.

Fondată în iunie 2025, Jiapeng Biotechnology desfășoară activități de cercetare în domeniul hranei pentru animale, produselor din cărbune și materialelor de construcții, potrivit înregistrării sale corporative.