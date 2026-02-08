Prima pagină » Știri externe » Opt persoane au murit într-o explozie în nordul Chinei

Opt persoane au murit într-o explozie în nordul Chinei

O explozie la o mică companie de biotehnologie din nordul Chinei, sâmbătă dimineața, a ucis opt persoane, a transmis duminică presa de stat chineză.
Opt persoane au murit într-o explozie în nordul Chinei
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
08 feb. 2026, 05:55, Știri externe

Explozia a avut loc în Shuoyang, provincia Shanxi, în dimineața zilei de sâmbătă, a relatat presa de stat, citată de Reuters.

Reprezentantul legal al Jiapeng Biotechnology a fost reținut, iar orașul a înființat o echipă de investigare a accidentului, a raportat agenția de știri Xinhua.

Compania este situată într-o vale montană, iar de la locul accidentului s-a văzut fum galben închis, a spus Xinhua.

Reuters nu a reușit să contacteze compania, care nu are un site web. Cauza exploziei raportate nu a fost clară imediat.

Fondată în iunie 2025, Jiapeng Biotechnology desfășoară activități de cercetare în domeniul hranei pentru animale, produselor din cărbune și materialelor de construcții, potrivit înregistrării sale corporative.

Recomandarea video

BREAKING Serviciile americane de informații au detectat un apel telefonic între un spion străin și o persoană apropiată lui Trump. Tulsi Gabbard, șefa Comunității de informații, e acuzată că ascunde informația de Congresul SUA
G4Media
Măruță schimbă grila Pro TV! Ce va rula sâmbătă și duminică, la prânz
Gandul
Cine a 'turnat-o' pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Cum au ajuns urmașele lui Dinu Patriciu responsabile de datoria făcută de Rompetrol după un pact între Ceaușescu și Gaddafi. Fiicele și fostele soții ale magnatului se bat cu statul la Înalta Curte
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor