Explozie la un hotel din Kabul, mai multe persoane au murit

Mai multe persoane au fost ucise sau rănite într-o explozie produsă luni la un hotel dintr-o zonă intens securizată din centrul capitalei afgane Kabul, au anunțat autoritățile.
Rareș Mustață
19 ian. 2026, 16:12, Știri externe

Potrivit Ministerului de Interne din Afganistan, bilanțul este încă provizoriu, iar numărul exact al victimelor nu a fost stabilit.

„Conform primelor informații, mai multe persoane au murit și au fost rănite”, a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al instituției, Abdul Mateen Qani.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al poliției din Kabul, Khalid Zadran, a precizat că explozia a vizat un hotel situat în cartierul comercial Shahr-e-Naw, o zonă care găzduiește clădiri de birouri, centre comerciale și mai multe ambasade.

Autoritățile au izolat perimetrul și continuă investigațiile pentru a stabili cauza exploziei și identitatea celor responsabili.

