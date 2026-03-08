Explozia de la ambasada SUA din Oslo ar putea fi un atac deliberat, anunță poliția norvegiană

Explozia din fața Ambasadei SUA din Oslo, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, ar putea fi un atac deliberat legat de „situația actuală de securitate”, a anunțat poliția norvegiană, relatează NBC News.

În urma exploziei au fost înregistrate pagube minore, însă nimeni nu a fost rănit.

„Una dintre ipoteze este că ar fi vorba de un act de terorism, dar nu suntem complet siguri de acest lucru”, a declarat Frode Larsen, șeful unității comune de investigații și informații a poliției, pentru postul public de televiziune norvegian NRK, scrie BBC.

De asemenea, oficialul norvegian a afirmat pentru postul public de televiziune că „trebuie să fim deschiși la posibilitatea ca în spatele a ceea ce s-a întâmplat să existe și alte cauze”.

Momentan, nimeni nu a fost arestat în legătură cu incidentul, dar poliția caută unul sau mai mulți făptași și cooperează strâns cu ambasada, a spus Larsen.

Autoritățile norvegiene au catalogat evenimentul ca fiind „inacceptabil”, iar ministrul de externe Espen Barth Eide a subliniat faptul că „securitatea misiunilor diplomatice este foarte importantă pentru noi”.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 1:00 și s-a produs la intrarea în secția consulară.