Prima pagină » Știri externe » Explozia de la ambasada SUA din Oslo ar putea fi un atac deliberat, anunță poliția norvegiană

Explozia de la ambasada SUA din Oslo ar putea fi un atac deliberat, anunță poliția norvegiană

Explozia care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în fața Ambasadei SUA la Oslo ar putea fi un act de terorism, a anunțat poliția norvegiană.
Explozia de la ambasada SUA din Oslo ar putea fi un atac deliberat, anunță poliția norvegiană
Sursa foto: iStock
Diana Nunuț
08 mart. 2026, 18:42, Știri externe

Explozia din fața Ambasadei SUA din Oslo, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, ar putea fi un atac deliberat legat de „situația actuală de securitate”, a anunțat poliția norvegiană, relatează NBC News.

În urma exploziei au fost înregistrate pagube minore, însă nimeni nu a fost rănit.

„Una dintre ipoteze este că ar fi vorba de un act de terorism, dar nu suntem complet siguri de acest lucru”, a declarat Frode Larsen, șeful unității comune de investigații și informații a poliției, pentru postul public de televiziune norvegian NRK, scrie BBC.

De asemenea, oficialul norvegian a afirmat pentru postul public de televiziune că „trebuie să fim deschiși la posibilitatea ca în spatele a ceea ce s-a întâmplat să existe și alte cauze”.

Momentan, nimeni nu a fost arestat în legătură cu incidentul, dar poliția caută unul sau mai mulți făptași și cooperează strâns cu ambasada, a spus Larsen.

Autoritățile norvegiene au catalogat evenimentul ca fiind „inacceptabil”, iar ministrul de externe Espen Barth Eide a subliniat faptul că „securitatea misiunilor diplomatice este foarte importantă pentru noi”.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 1:00 și s-a produs la intrarea în secția consulară.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
CTP îl „SPULBERĂ” pe Nicușor Dan! „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Un ucrainean a fugit de război cu un avion privat, a intrat ilegal în spațiul aerian al României și a aterizat pe un câmp, la Suceava
Libertatea
Te simți umflat, inflamat sau fără energie? Uleiul NATURAL care poate susține inflamația, colesterolul și glicemia
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor