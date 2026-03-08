Prima pagină » Știri externe » Explozie în fața ambasadei SUA din Oslo

O explozie puternică a fost auzită în noaptea de sâmbătă spre duminică în fața Ambasadei SUA din Oslo, dar nimeni nu a fost rănit, a anunțat poliția norvegiană.
08 mart. 2026

Explozia a avut loc în jurul orei 1:00 a.m. (00:00 GMT), a declarat poliția, adăugând că nu are în acest moment informații despre cauza acesteia, potrivit Le Figaro. Potrivit comandantului operațiunilor poliției, Michael Delmer, intervievat de postul public de radiodifuziune NRK, explozia a lovit intrarea în secția consulară a ambasadei.

„Pagubele sunt minore”, a declarat comandantul Delmer. „Nu vom comenta natura pagubelor, ce a explodat sau alte detalii similare în afară de faptul că a existat o explozie”, a adăugat el, deoarece „ancheta abia începe”. O prezență polițienească numeroasă a fost desfășurată în jurul ambasadei.

Ambasadele SUA din Orientul Mijlociu plasate în stare de alertă maximă

Un rezident al cartierului în vârstă de 16 ani, identificat doar prin prenumele său, Edvard, a declarat pentru TV2 că se uita la televizor când a auzit explozia. „Mama și cu mine am crezut inițial că vine de la noi acasă, așa că ne-am uitat în jur, dar apoi am văzut lumini intermitente afară, la fereastră, și o mulțime de polițiști”, a spus el. „În aer erau câini polițiști, drone, ofițeri cu arme automate și elicoptere”, a adăugat el.

Ambasadele SUA din Orientul Mijlociu au fost plasate în stare de alertă maximă din cauza operațiunilor militare americane din Iran, iar mai multe au fost ținte ale atacurilor, Teheranul ripostând împotriva unor ținte industriale și diplomatice. Cu toate acestea, poliția nu a dat nicio indicație că incidentul din apropierea ambasadei din Oslo ar fi avut legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.

