Prima pagină » Social » Explozie devastatoare în sectorul 6 al Capitalei / O casă s-a făcut una cu pământul

O teribilă explozie, urmată de un incendiu masiv a avut loc în miezul nopții la o casă din sectorul 6 al Capitalei. A fost nevoie de o detașare impresionantă de autospeciale și echipe pentru gestionarea incendiului.
Trump a vorbit despre proiectul sălii de bal de la Casa Albă după discursul privitor la război
Ce spune Oana Țoiu despre necesitatea ridicării gradului de alertă în Europa în urma conflictului din Orientul Mijlociu
Ce le spune Oana Țoiu românilor care se plâng că nu le răspund ambasadele
Oana Țoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetățeni în EAU și câteva sute în Israel
Țoiu îi îndeamnă pe românii blocați în străinătate să se adreseze consulatelor
Luiza Moldovan
03 mart. 2026, 07:42, Social

Explozie urmată de incendiu, înregistrată în jurul orei 3.30 în noaptea de 2 spre 3 martie, la o casă de pe strada Pietrele Doamnei din sectorul 6 al Capitalei.

Incendiul s-a manifestat cu flacăra violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit.

De sub dărâmături a fost extrasă o persoană decedată

Din primele informații, în momentul producerii exploziei în locuință se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată și pe câinele acesteia.

A fost nevoie de opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autopsecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.

