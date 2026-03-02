Țoiu îi îndeamnă pe românii blocați în străinătate să se adreseze consulatelor

„În acest moment, avem mai multe sesizări ale cetățenilor români din mai multe țări din lume, cetățeni români care au zborurile anulate, dată fiind perturbarea programului internațional de zboruri, în special în Indonezia, Cambodgia și Thailanda”, declară Țoiu.

Ministra îi îndeamnă pe români să contacteze consulatele sau să se înscrie pe platforma consulat.ro pentru ca MAE să poată facilita relația cu autoritățile din țările respective, în situațiile în care numărul de zile de ședere, vizele de turism, accesul pe teritoriu are o durată care depășește durata anterior planificată.

„Ne așteptăm, ca în discuția cu autoritățile acestor țări, să nu ajungem la situația în care cetățenii români care, fără vina lor, au rămas blocați în aceste spații, să aibă de plătit amenzi sau să fie un impediment faptul că le expiră, în unele cazuri, vizele.

Acesta este un mesaj îndemnat spre acești cetățeni să nu se îngrijoreze suplimentar din aceste cauze. Ne bazăm pe asigurarea prelungirii automate a cetățenilor străini aflați în aceste state, fără sancțiuni”, a declarat Țoiu.