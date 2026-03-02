Prima pagină » Social » Țoiu îi îndeamnă pe românii blocați în străinătate să se adreseze consulatelor

Țoiu îi îndeamnă pe românii blocați în străinătate să se adreseze consulatelor

Într-o conferință de presă, ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat că cetățenii din mai multe țări se confruntă cu anularea curselor aeriene. Aceștia i-a îndemnat să se adreseze consulatelor pentru a facilita discuțiile cu autoritățile țărilor.
Daiana Rob
02 mart. 2026, 14:24, Politic

„În acest moment, avem mai multe sesizări ale cetățenilor români din mai multe țări din lume, cetățeni români care au zborurile anulate, dată fiind perturbarea programului internațional de zboruri, în special în Indonezia, Cambodgia și Thailanda”, declară Țoiu. 

Ministra îi îndeamnă pe români să contacteze consulatele sau să se înscrie pe platforma consulat.ro pentru ca MAE să poată facilita relația cu autoritățile din țările respective, în situațiile în care numărul de zile de ședere, vizele de turism, accesul pe teritoriu are o durată care depășește durata anterior planificată.

„Ne așteptăm, ca în discuția cu autoritățile acestor țări, să nu ajungem la situația în care cetățenii români care, fără vina lor, au rămas blocați în aceste spații, să aibă de plătit amenzi sau să fie un impediment faptul că le expiră, în unele cazuri, vizele. 

Acesta este un mesaj îndemnat spre acești cetățeni să nu se îngrijoreze suplimentar din aceste cauze. Ne bazăm pe asigurarea prelungirii automate a cetățenilor străini aflați în aceste state, fără sancțiuni”, a declarat Țoiu. 

