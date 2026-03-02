Oana Lasconi îl deplânge pe Khamenei: Era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Patriarhul Daniel

Oana Lasconi, fiica fostei jurnaliste și fostei candidate la președinția României, Elena Lasconi, a distribuit pe rețelele de socializare o postare în care spune că ”Ali Khamenei era de de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât Satana ăla de Preafericit Părinte Daniel. Am spus ce am avut de spus”.

Această afirmație vine într-un context în care, în Iran, mii de femei au fost ucise sau închise pentru simplul fapt că au ieșit să protesteze împotriva regimului ayatollahului Khamenei, care, din 1979, încoace, le-a luat toate drepturile posibile.

Mișcarea de eliberare a femeilor din Iran „Femei, Viață, Libertate” a dus la moartea a mii de femei iraniene

Afirmația Oanei Lasconi vine în contextul în care, nu mai devreme decât acum patru ani, în 2022, o tânără de 22 de ani, Mahsa Amini (cunoscută și sub numele de Jina Amini) a fost ucisă în custodia poliției morale din Teheran pentru „purtarea neconformă a hijabului”, ceea ce a stârnit indignare nu doar națională, ci și internațională și au intensificat protestele din țară.

Mișcarea de protest „Femei, Viață, Libertate” a fost una dintre cele mai puternice mișcări ale femeilor, pentru propria eliberare, în regimul ayatollahului Khamenei.

Femeile-simbol al rezistenței iraniene

În urma acestei mișcări, alte femei au devenit simboluri ale represiunii anti-feministe: Nika Shakarami, o adolescentă de 16 ani, a fost găsită moartă în condiții suspecte în timpul protestelor de acum patru ani, pentru eliberare feministă.

Hadis Najafi a fost ucisă de forțele de securitate în timpul protestelor, iar Sarina Esmailzadeh, o adolescentă de 16 ani, a murit după ce a fost lovită cu bruralitate de forțele de poliție, la protestele de acum patru ani.

A demisionat din PSR

Oana Lasconi s-a înscris, la sfârșitul anului trecut, în Partidul Socialist Român, din care a demisionat recent pe motivul că „și-ar fi consumat energia pe lupte interne”.

„Aderarea mea la PSR a reprezentat o acțiune de combatere a acestor politici fără fond, însă, în urma tuturor discuțiilor de până acum, realizez că energia mea ar fi mai degrabă folosită în lupte interne decât în lupta de clasă.

Consider asta inacceptabil, deoarece, după cum spuneam, oamenii suferă acum, iar soluția nu trebuie să aștepte o omogenizare a unui grup incompatibil, care e posibil să nu vină niciodată. De aceea, am decis să mă retrag și să îi ajut pe cei cu nevoie urgentă de soluții”, scrisese Oana Lasconi.

PSR, autointitulat drept un partid de stânga, se declara un „continuator al tradițiilor mișcării democratice, muncitorești, socialiste și comuniste din România”.