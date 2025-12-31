Indignare pe Facebook / Fiica Elenei Lasconi a devenit bolșevică și e mândră de asta / „Trăiască bolșevicii, campioni ai poporului”

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, are simpatii comuniste și nu se jenează să și le expună în public. Recent întoarsă din Franța, Elena Lasconi (32 de ani) s-a înscris în Partidul Socialist Român – un organism politic cu rădăcini comuniste și care, de altfel, se identifică drept continuator al Partidului Comunist Român.

Simpatiile comuniste ale Elenei Lasconi provin de pe vremea în care, la Paris fiind, se implica în marșuri organizate de nostalgicii bolșevismului rusesc.

Elemente de identitate vizuală copiate după cele ale PCR

Tânăra comunistă, militantă ardentă pentru drepturile minorităților aparținând LGBTQ, s-a pozat cu carnetul de membru al PSR pe rețelele de socializare, afirmând că-și dorește să continue politicile Partidului Comunist Român.

Partidul Socialist Român îl are ca președinte pe Constantin Rotaru.

Logo-ul său este chiar fosta stemă a defunctului PCR. Partidul de revendică din Stânga Europeană, al cărui membru fondator se declară.

Interesant este că simpatia Oanei Lasconi pentru urmașul PCR se situează în contradicție cu viziunea mamei sale, Elena Lasconi, care, membră a USR, împărtășește ideile anticomuniste ale entității politice din care face parte și care, mai mult decât atât, a și inițiat un proiect de lege care dorește să scoată comunismul în afara cadrului legal.

„Campioni ai poporului”

Șocantul vals al Oanei Lasconi între simpatiile bolșevice și comunitatea LGBTQ e de natură să nască indignare în rândurile românilor, care nu reușesc să înțeleagă cum un regim al terorii celei mai crâncene poate să fie ridicat în slăvi cu atâta lejeritate.

Într-o postare pe Facebook, Oana Lasconi scrie:

„Acum 108 ani, eroii bolșevici au distrus regimul țarist și au adus puterea în mâinile sovietelor, îmbunătățind viețile a milioane de oameni prin oferirea de drepturi egale, adăpost, hrană și educație.

Campioni ai poporului, ei au acordat femeilor autonomie asupra propriului corp și dreptul de a vota. Aproape au eradicat analfabetismul, au construit o superputere mondială, au trimis omul în spațiu și au DISTRUS (sic!, n.r.) fascismul în Europa.

Trăiască bolșevicii și fie ca Revoluția din Octombrie să inspire un nou capitol pentru omenire”, a scris aceasta pe contul său de FB.