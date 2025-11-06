Fiica Elenei Lasconi vrea înarmarea Hamas până în dinți. Oana Lasconi a distribuit mesaje radicale împotriva existenței Israelului

„Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul lucru pe care îl au să se protejeze de ocupanți, dar și de anihilarea completă (n.r. – desfășurată de Israel). Și tu vrei ca ei să renunțe la ultimul mijloc de apărare pe care îl au. Dacă eu aș fi condus o țară acum, aș înarma Hamas până în dinți. Pentru că ei nu ar trebui să predea armele, ei ar trebui să lupte mai mult pentru a se apăra. Ar trebui ajutați”, a declarat Oana, fiica Elenei Lasconi într-un clip de rețele de socializare.

În plus, Oana Lasconi a distribuit mai multe postări în care apar membrii ai unor grupări teroriste din Orientul Mijlociu cu aparente mesaje de susținere. Într-o postare acesta laudă folosind expresia din engleză „what a banger” un cântec despre rezistența militară palestiniană. În altă postare ea distribuie un mesaj împotriva existenței statului Israel.

Vezi Galeria foto 3 Imagini

Postările par să depășească o linie roșie

Este esențială distincția între susținerea drepturilor palestinienilor, condamnarea crimelor de război și a ocupației, care fac parte dintr-o dezbatere legitimă în spațiul democratic și susținerea explicită a unei organizații precum Hamas, responsabilă pentru atacuri directe asupra civililor și desemnată drept organizație teroristă de SUA, UE, Marea Britanie, Canada, Australia, Israel și alte state.

Reamintim că una dintre principalele condiții ale Armistițiului din Gaza implica și predarea armelor de către Hamas, care era și una dintre cele mai dificile condiții de realizat ale armistițiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas.

Comentariile Oanei vin în contextul unor afirmații atât mai vechi, cât și mai noi, ale noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani:

„Bineînțeles că eu consider că Hamas ar trebui să renunțe la luptă și să predea armele” −afirmație făcută în 2025. „Glorificând rezistența, ilustrează o lipsă de înțelegere a opresiunii” –afirmație făcută în 2014 „Hamas a făcut crime de război îngrozitoare” (2025)

Mamdani este un susținător al armistițiului din Gaza. Aceste declarații ale sale reprezintă o campanie de defăimare sa, pornită de republicani spre finalul cursei la primăria New-York-ului. Mamdani a fost criticat de republicani pentru poziția sa publică cu privire la susținerea armistițiului, scrie Wall Street Journal.

Oana Lasconi și mama ei, neînțelegeri în spațiul public

Cu toate că cele două se înțeleg bine în prezent, Oana Lasconi și-a criticat mama, în 2024, tot pe Instagram, pentru că Elena a votat „Da” pentru păstrarea termenului de Familie tradițională – care se referă la căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

În calitate de membră a comunității LGBTQ, Oana Lasconi s-a declarat dezamăgită de votul mamei sale în cadrul Referendumului pentru Familie.