Diplomați ai lumii se întâlnesc la Paris pentru implementarea acordului Israel – Hamas. Urmările armistițiului, subiect complex de negocieri

Discuțiile care au avut loc la Egipt s-au focusat pe eliberarea ostaticilor și a prizonierilor, însă întâlnirea de la Paris se va focusa pe alte aspecte precum predarea armelor de către Hamas, excluderea organizației teroriste din administrațiile viitoare, dar și mandatul unei forțe internaționale de menținere a păcii, reluarea fluxurilor de ajutor și orice relație viitoare între Gaza și Cisiordania ca nucleu al unui viitor stat palestinian. În aproape toate aceste chestiuni există diferențe profunde între Israel și SUA, dar și între Europa și statele arabe, notează The Guardian.

Marco Rubio, Secretarul de Stat al Americii nu va asista personal la întâlnirea de la Paris. Cu toate acestea, diplomați din partea SUA vor lua parte la întâlnire.

La summit-ul din Paris au fost invitați miniștrii de externe din Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, împreună cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. Summit-ul din Paris a fost convocat de ministrul francez de externe Jean Noël Barrot, pentru a discuta planul de încetare a focului în Gaza.

Liderii europeni au îngrijorări

Liderii europeni au îngrijorări că, la fel ca în cazul Ucrainei, nu vor fi excluși de la masa negocierilor și vor trebui să fie implicați și în a doua etapă a planului de pace, care are ca scop contextul politic și instituțional al reconstrucției Fâșiei Gaza.

În ceea ce privește discuțiile despre reconstrucția orașului Gaza, fostul prim-ministru britanic Tony Blair se află în centrul discuțiilor. Oficialul urmează să facă parte din „Consiliul de Pace” al lui Trump ori din guvernul interimar care va supraveghea grupul de tehnocrați care vor ajuta la punerea în aplicare a planurilor de reconstrucție.

Arabii vor ca forța internațională de stabilizare să aibă mandat ONU

Liderii arabi vor ca forța internațională de stabilizare să aibă un mandat al Consiliului de Securitate al ONU și există un plan clar de a trata Gaza și Cisiordania ca o singură entitate politică.

Una dintre cele mai complicate chestiuni este momentul predării armelor de către gruparea teroristă Hamas, incluzând autoritatea căreia îi vor fi predate și, mai ales, dacă armele personale ale membrilor vor fi și ele predate. Se vor acorda amnistii celor care renunță la violență.

Hamas ar putea fi dispus să furnizeze arme unei ISF (Forță Internațională de Stabilizare), dacă aceasta este condusă de arabi și nu de Israel. De asemenea, statele lucrează la o constituție revizuită, dar și la alegeri pentru a stabili Autoritatea Palestiniană, entitate politică puternic criticată cu sediul în Cisiordania, care se opune Hamasului islamist din Gaza, precizează sursa citată.

Joi după-amiază, cabinetul guvernului Israelian condus de Netanyahu se va întâlni pentru a discuta planul de eliberare a tuturor ostaticilor israelieni deținuți în Fâșia Gaza, după aprobarea preliminară a acordului.