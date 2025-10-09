Războiul din Ucraina, ziua 1324. Atac rusesc asupra regiunii Sumî: trei morți și doi răniți / De ce Zelenski a cerut rachete Tomahawk

Ambasadorul Ucrainei la NATO explică de ce Zelenski a solicitat rachete Tomahawk

Alyona Hetmanchuk, șefa misiunii diplomatice a Ucrainei la NATO, a declarat, potrivit AFP, că discuțiile privind posibila furnizare de rachete Tomahawk din SUA au scopul de a trimite un semnal Rusiei.

Hetmanchuk a declarat că nu are informații suplimentare cu privire la rapoartele potrivit cărora președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare în prezent furnizarea Ucrainei de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească în adâncul teritoriului Rusiei.

Hetmanchuk a declarat că, deși apărarea aeriană este extrem de importantă, aceasta este ca și cum s-ar folosi analgezice. Pentru a viza sursa durerii, Ucraina trebuie să efectueze lovituri în adâncul teritoriului Rusiei.

O legislatoare americană pro-Trump se va întâlni cu trimisul lui Putin în această lună pentru a „promova… discuții despre pace și comerț”

Reprezentanta SUA Anna Paulina Luna, o republicană din statul Florida, se va întâlni cu trimisul rus Kirill Dmitriev în octombrie pentru a „promova… discuții despre pace și comerț” între SUA și Washington, notează The Kyiv Independent.

Luna a anunțat că a confirmat o întâlnire cu Dmitriev la sfârșitul acestei luni, deși nu a dezvăluit data întâlnirii. Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, născut la Kiev, a fost numit de Putin trimis special pentru afaceri economice, pentru a conduce relațiile Moscovei cu administrația Trump.

„Este important, nu doar pentru concetățenii mei americani, ci și pentru întreaga lume, să continuăm să promovăm relațiile și dialogul de pace și comerț între Rusia și Statele Unite, așa cum a solicitat în mod deschis președintele Trump”, a scris Luna pe X.

Un atac rusesc în regiunea Sumî ucide 3 persoane și rănește 2

Atacurile „masive” cu drone și bombe ghidate ale Rusiei asupra regiunii Sumî, începute în seara zilei de 8 octombrie, au provocat deja trei morți și doi răniți, a raportat guvernatorul Oleh Hryhorov.

Bombele aeriene ghidate și dronele de atac rusești au vizat comunitățile Stepanivka, Mykolaivka, Velyka Pysarivka, Bilopillia, Komyshanka și Sumy, ucigând trei persoane și rănind alte două, scrie The Kyiv Independent.