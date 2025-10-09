Autoritățile din Ucraina au decis să evacueze copiii din orașul Kramatorsk. Decizia vizează doar anumite cartiere ale orașului aflat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului. Kramatorsk este ultimul oraș important din Donbas aflat încă sub controlul Kievului.

Consiliul local al orașului ucrainean a anunțat joi că „din cauza deteriorării situației de securitate din anumite zone ale comunității, a fost anunțată o evacuare obligatorie a familiilor cu copii”, potrivit Le Figaro.

Kramatorsk este ultimul oraș important din Donbas controlat de ucraineni.

O mare parte a regiunii a fost ocupată de rușii care încearcă să se apropie și de Kramatorsk. Orașul este situat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului și a fost vizat în mod regulat de atacurile aeriene rusești.