România condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreshnik în Ucraina. Oana Țoiu: „O încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis vineri că România condamnă atacul rusesc cu racheta Oreshnik în Ucraina și îl consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Nițu Maria
09 ian. 2026, 13:19, Politic

România a transmis că respinge „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice.”.

Mesajul a fost transmis vineri pe platforma X de ministra de Externe a României, Oana Țoiu.

Declarația Oanei Țoiu face referire la atacul nocturn rusesc din Ucraina, care a avariat 20 de clădiri rezidențiale și ambasada Qatarului din Kiev, conform spuselor președintelui Volodimir Zelenski într-un mesaj de pe rețelele sociale.

Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite. Cinci membri ai unei echipe de intervenție rapidă, patru membri ai personalului medical și un ofițer de poliție au suferit răni în aceeași zonă. O persoană a fost dată dispărută.

Atacul a fost făcut prin utilizarea unei rachete balistice hipersonice Oreshnik, care a lovit regiunea Lviv, în vestul Ucrainei. Kievul a fost cea mai afectată zonă, cu un total de 40 de obiective lovite, în condiții de temperaturi apropiate de minus 10 grade Celsius.

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sybiha, a avertizat vineri asupra riscurilor globale generate de atac și a solicitat o reacție internațională rapidă.

„Atacarea deliberată a civililor constituie o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar și demonstrează disprețul continuu al Rusiei față de pace, securitate și viața umană. Utilizarea rachetelor balistice, raportată ca fiind o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în imediata apropiere a frontierelor Uniunii Europene și NATO, agravează și mai mult riscurile de securitate pentru întregul continent european și reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității regionale și internaționale”, a declarat Oana Țoiu în postarea sa.

„România își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean și transmite condoleanțe familiilor victimelor. Reiterăm sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional. România solicită răspunsuri internaționale puternice și coordonate, o presiune sporită asupra Federației Ruse și asumarea deplină a responsabilității pentru crimele de război, reafirmând în același timp sprijinul său continuu pentru Ucraina, inclusiv asistența umanitară și eforturile de asigurare a justiției. Aceste noi atacuri, în contrast cu eforturile hotărâte ale SUA, Europei și Ucrainei, arată în mod clar că cel mai mare obstacol în calea păcii rămâne dorința obstinată a Rusiei de a controla, cuceri sau distruge un vecin suveran.”, a mai spus ministra de Externe.

