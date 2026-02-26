Prima pagină » Politic » Ședința CGMB: Proiectul privind creșterea chiriilor pentru locuințe convenabile, pe ordinea de zi

Ședința CGMB: Proiectul privind creșterea chiriilor pentru locuințe convenabile, pe ordinea de zi

Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte. Consilierii generali se vor întruni în ședință la ora 10:00. Printre proiecte se află și unul care prevede creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile.
Diana Nunuț
26 feb. 2026, 09:55, Politic

Consilierii generali se întrunesc astăzi, la ora 10:00, într-o ședință în care vor fi discutate mai multe proiecte.

Printre primele proiecte care vor fi dezbătute în ședință se află și cel privind creșterea chiriilor pentru locuințe convenabile, dar și un altul privind achiziția de servicii de audit extern de către municipiul București pentru STB și Termoenergetica.

În cazul proiectului privind creșterea chiriilor pentru locuințe convenabile, tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, tarif care va fi înmulțit cu coeficientul zonei: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Pe ordinea de zi mai figurează, de asemenea, depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă.

În plus, CGMB urmează să dezbată și proiectul privind transferul activității și a personalului de la Centrul Cultural Expo Arte la Centrul de Proiecte Culturale ARCUB.

Totodată, în cadrul ședinței se va dezbate și proiectul privind reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera. Concret, acest proiect vizează declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride”.

Ședința are loc după o alta care a avut loc marți. În cadrul acesteia, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a acuzat haos în termoficarea Bucureștiului și a făcut acuzații grave la adresa lui Ciprian Ciucu. El a anunțat că reprezentanții PSD din Consiliu vor intra în grevă.

