Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase

Primarul general Ciprian Ciucu a fost întrebat, duminică, la Digi24, ce l-a surprins în cele două luni de cânt a preluat Primăaria Capitalei.

„În aceste două luni, dacă m-am uitat în 20% din domenii și instituție, e mult. Nu că nu aș fi avut timp, nu că nu aș fi dedicat timp, am dedicat foarte mult timp, inclusiv serile, inclusiv weekendurile, dar sunt undeva la câteva zeci de instituții subordonate. (…) Deci n-am apucat să mă uit decât cam cu jumătate din directorii din Primăria Municipalului București și undeva la 20-30% din directorii instituțiilor subordonate. Pentru că PMB-ul este un monstru administrativ. Un monstru administrativ”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul spune că „este nevoie de o reformă administrativă la nivelul Bucureștiului în sine. Și sunt decis să fac acest lucru. Evident, ar fi fost mult mai util pentru mine și mult mai ușor dacă aș fi avut ce o majoritate în care să mă susțină sau ce puțin în care să nu blocheze anumite lucruri care sunt absolut necesare acum”.

Birocrația și hățișul administrativ, fabuloase

El a spus că Primăria Municipiului București are 25 de direcții generale, foarte multe administrații, centre culturale, teatre, spitale, asociații de dezvoltare intercomunitare, la care se adaugă și câteva companii municipale.

„Deci, birocrația și hățișul administrativ este fabulos. (…) Sunt astfel de instituții care dacă mâine s-ar desființa, nu ar simți nimeni că s-au desfința”, a spus primarul general.

El spune că este obligat să echilibreze bugetul și că în ultimii ani București a pierdut, „din cauza măsuirlor luate de către guvernul Ciolacu”, spre 4 miliarde de lei.

„Bucureștiul are un deficit de finanțare fabulos, cu toate că aici se produc cel mai mulți bani pentru România”, a mai spus Ciucu.

„Ești dependent de ceea ce este în pixul coaliției de guvernare. Pentru că legea bugetului se votează în Parlament. Pe de altă parte, ce mai poți face tu ca primar este să propui Consiliului General să taie din anumite cheltuieli. Și, în al treilea rând, să încerci să identifici acele zone pe care le poți, acele active pe care le poți fructifica”, a adăugat Ciprian Ciucu.