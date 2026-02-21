Prima pagină » Politic » Ciprian Ciucu: Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare

Ciprian Ciucu: Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu spune că este necesară o reevaluare a gratuităților pentru locurile de parcare. „O să-mi iau înjurături”, spune edilul.
Ciprian Ciucu: Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
21 feb. 2026, 14:57, Politic

„O să-mi iau înjurături, pentru că, probabil că… anumite gratuități pe parcări nu mai sunt sustenabile, da? Oamenii vor ca totul să fie gratis. Dom’le, nu merge într-un oraș civilizat ca totul să fie gratis. În momentul de față, de exemplu, avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Dacă luăm cele 5.000 de gratuități pentru ziariști, dacă luăm cele nu mai știu câte zeci de mii de gratuități pentru hibride și electrice, sunt de două ori mai mai multe decât locuri de parcare”, a spus Ciprian Ciucu, duminică, la Digi24.

El a spus că toate aceste gratuități trebuie reevaluate.

Ciucu susține că sunt necesare măsuri de echilibrare, pentru că se pot face banii în parcare.

El arată că extinderea parcărilor cu plată în București va fi întâmpinată cu rezistență la nivelului populației.

„Trebuie să iau și astfel de măsuri. Da? Pentru că trebuie să fructificăm activele primăriei, așa cum am făcut cu acele locuințe, care nu au mai fost indexate părțile de 20 de ani. Evident, o să fie populism, o să fie dezbatere la televizor, să vezi cât de rău e Ciucu, face ca Bolojan”, a mai spus primarul general.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Descoperirea din România care face înconjurul lumii! CNN transmite că în țara noastră a fost descoperită o bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor