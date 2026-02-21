Prima pagină » Știrile zilei » Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne s-a întâlnit marți cu Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din Statele Unite. În cadrul întâlnirii cei doi oficiali au discutat cooperarea bilaterală în contextul noilor provocări de securitate internațională.
21 feb. 2026, Politic

În data de 17 februarie (n.r. – marți), la sediul Oficiului Directorului Național pentru Informații (Office of the Director of National Intelligence-ODNI) al SUA, a avut loc o întâlnire bilaterală, în premieră, între Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu și directoarea ODNI, Tulsi Gabbard”, se arată în mesajul publicat sâmbătă de Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook. 

Discuțiile dintre Predoiu și Gabbard s-au concentrat pe cooperarea dintre România și Statele Unite în fața noilor provocări de securitate globală. Printre subiectele abordate în cadrul întrevederii se numără combaterea terorismului, criminalității transfrontaliere, criminalității cibernetice, războiului asimetric, riscurilor emergente și amenințărilor hibride. În plus, au fost tratate și subiectele traficului de droguri și migrația ilegală „generate atât de actori statali, cât și non-statali”. 

De asemenea, ministrul român a subliniat importanța strategică a Mării Neagră pentru securitatea României și a Statelor Unite. Cei doi au discutat și evoluțiile geopolitice globale, cu accent atât pe regiunea Mării Negre, cât și pe zona Asia-Pacific.

Ministrul de Interne a transmis: „ODNI coordonează nu mai puțin de 18 agenții de informații ale SUA. Discuția cu doamna Gabbard a fost un excelent prilej de a trece în revistă strategii privind întărirea cooperării inter-agenții între România și SUA la nivel strategic și operațional. Această primă întâlnire deschide calea dezvoltării cooperării foarte bune pe care cele două țări o desfășoară în prezent în domeniul informațiilor”. 

