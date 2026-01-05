Circulație în condiții de iarnă. Cătălin Predoiu: „Am cerut măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor și, dacă siguranța o impune, restricții temporare”

„Astăzi, 5 ianuarie 2026, am coordonat la MAI, împreună cu vicepremierul Marian Neacșu, o videoconferință cu prefecturile și comitetele județene pentru situații de urgență, în contextul avertizărilor de Cod Galben și Cod Portocaliu”, a transmis ministrul Cătălin Predoiu într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, au fost analizate situațiile apărute în perioada 1–5 ianuarie și măsurile necesare pentru zilele următoare, prioritatea fiind protejarea populației și menținerea utilităților esențiale.

„În județele Alba și Hunedoara au existat întreruperi de curent – la vârf, peste 90.000 de utilizatori au fost afectați. Situația este în curs de remediere: în Alba s-a coborât de la aproximativ 43.000 la circa 10.000 de utilizatori fără curent, iar în Hunedoara sunt în jur de 5.000. Lucrează pe teren 39 de echipe în Alba și peste 30 în Hunedoara, iar acolo unde a fost nevoie am trimis generatoare suplimentare, prin IGSU, pentru comunitățile afectate.”, a precizat Predoiu.

„Circulația se desfășoară în condiții de iarnă”

În ceea ce privește traficul rutier, șeful MAI a declarat că situația este monitorizată permanent.

„Circulația se desfășoară în condiții de iarnă, însă la acest moment nu avem drumuri naționale sau județene închise. Am cerut măsuri ferme pentru evaluarea drumurilor și, dacă siguranța o impune, restricții temporare”, a menționat ministrul Afacerilor Interne.

Totodată, a fost abordată și situația persoanelor vulnerabile, în contextul temperaturilor foarte scăzute prognozate.

„Am solicitat identificarea din timp a persoanelor vulnerabile și sprijin pentru cei cu nevoi medicale, inclusiv în zonele greu accesibile. În plus, având în vedere temperaturile foarte scăzute anunțate (posibil până la -15°C), am cerut aplicarea planului pentru persoanele fără adăpost: echipajele MAI și ambulanțele vor interveni pentru ca nimeni să nu rămână expus riscurilor”, a adăugat Predoiu.

„Toate structurile MAI – pompieri, poliție, jandarmerie, Salvamont – sunt la datorie și pregătite să intervină”, a mai transmis ministrul Afacerilor Interne.