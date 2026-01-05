Vreme rea în aproape toată țara: 32 de județe sub Cod Galben, 4 județe sub Cod Portocaliu. Arafat: avertizările vor continua în următoarea perioadă

Într-o conferință de presă desfășurată, luni, șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că patru județe se află sub Cod Portocaliu: Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara și Mehedinți.

Alte 32 de județe se află sub Cod Galben: Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrițe-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița,Galați, Harghita, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Timișoara, Timiș, Vâlcea, Vrancea și Vaslui.

Acesta a precizat că avertizările emise de ANM vor fi actualizate în dimineața zilei de marți, dar și în zilele următoare.

DSU va continua să transmită mesaje RO-ALERT

Arafat a precizat că DSU va continua să transmită mesajele RO-ALERT.

„Avertizările RO-ALERT care au fost date pentru județele sub cod portocaliu, dar și avertizările pentru now-casting sau pentru situațiile punctuale vor continua în următoarea perioadă apar situații care necesită astfel de mesaje să fie să fie date”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că situația este sub control și nu sunt necesare intervenții deosebite.

„Manevre de forțe se vor continua să fie efectuate acolo unde se solicită. Domnul viceprim-ministru Predoiu a solicitat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să asigure toate manevrele de forțe care sunt necesare la solicitare, județelor afectate și bineînțeles, va continua activarea grupelor operative acolo unde este prevăzut în procedură, inclusiv grupa operativă la nivelul DSU și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”, a declarat Arafat.