România va cumpăra un tren de transport răniți, dar și alte echipamente de apărare civilă în valoare de 900 de milioane de euro

„Deci, suma care este alocată protecției civile, apărării civile este de aproximativ 900 de milioane de euro. Și pot să spun că România este una dintre foarte puține țări care beneficiază de programul SAFE, care a inclus partea de protecție civilă în beneficiarii programului”, a declarat Raed Arafat, secretar de stat în MAI.

Printre echipamentele care vor fi achiziționate se numără autospeciale de transport personal și multiple victime, care vor avea capacitatea de a transporta nouă răniți în stare critică, un tren de intervenție și transport pentru calea ferată, care va putea transporta 200- 300 de pacienți, avioane pentru transporturile de victime – care au un rol multiplu de transport și ar putea fi folosite și la materiale sau personal, căutare și salvare în cazul incendiilor de pădure.

În ceea ce privește trenul destinat transportului de pacienți, Arafat a dat ca exemplu cutremurul din Turcia, caz în care a fost nevoie de transportul unui număr mare de victime.

Vor mai fi cumpărate șapte elicoptere din categoria mediu-greu, dintre care trei vor fi destinate ordinii publice și patru destinate protecție și apărări civile, care au capacitate de „multirol”, reușind să transporte victime multiple, dar și să participe la intervenții precum stingerea incendiilor sau desfășurarea misiunilor de căutare și salvare. Vor mai fi cumpărate și alte cinci elicoptere de nivel ușor-mediu care vor fi folosite pentru transportul medical, având o capacitate de minim două persoane, comparativ cu cele ușoare, care se află deja în uz și nu pot transporta decât un singur pacient.

Achizițiile mai includ simulatoare de zbor pentru pregătirea personalului, pentru elicoptere Airbus- H135, dar și pentru elicopterele Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Echipamentele achiziționate sunt de tip „dual use”, adică pot fi folosite în industria de Apărare, dar și ca răspuns în cadrul intervențiilor de urgențe civile.

„C onceptul nostru de intervenție sau de dotare este de «all hazard, all risk approach». Adică pentru orice situație care poate să producă un impact sau anumite consecințe, echipamentele pe care le luăm pot fi folosite în mai mult decât una singură ”, a declarat Raed Arafat.

Acesta a mai precizat că echipamentele care ar putea fi realizate în țară vor putea fi fabricate în România, iar echipamentele care nu pot fi fabricate pe piața internă vor fi achiziționate din străinătate.

Lista completă a echipamentelor care vor fi achiziționate prin programul SAFE

Management victime multiple:

Complet mobil cu capacitate de management fatalități în masa- 2 buc;

Autospecială transport personal și victime multiple (ATPVM)- 110;

Ambulanță transport înalt contagioși- 5;

Tren de intervenție (ERT – MEDEVAC cu o capacitate de 200-300 pacienți, incluzând victime critice) – 1;

Avion multirol – capacitate medical, tactică și logistică -2;

Simulator zbor H135, S70M-1;

Șalupă SAR – 2.

Protecție Chimică, Radiologică, Biologică și Nucleară (CRBN)

Sisteme (corturi) de protecție colectivă (ColPro)- 15;

Container HAZMAT-15;

Echipament protecție individuală nivel A/- 900 ;

Echipament complet protecție individuală nivel C-12.000;

Dozimetru electronic individual -8.000;

Container decontaminare populație- 15;

Container decontaminare infrastructură și tehnică -15;

Dispozitiv de scanare muniție și identificare exploziv -42;

Detector de muniție rămasă neexplodată -42;

Costum protecție pirotehnică -42.

Drone:

Roboți de intervenție CBRN -8;

Sistem drone pentru stingerea incendiilor – 2;

Drone destinate identificărtii posibilelelor victime si a focarelor ascunse -45;

Gestionarea continuității sistemului energetic:

Generator de curent electric 250 kVA – 100;

Generator de curent electric 450 kVA -50;

Generator de curent electric 700 kVA -50.

Managementul evacuării în masă:

Elicopter multiroll mediu-greu 4.5-9.0 tone MTOW -7;

Elicopter mediu-usor 3.2-7.0 tone MTOW – 5;

Autocamion intervenție – 85;

Complet tabără mobilă (igienă și potabilizare apă) – 42.

Comunicații critice, comandă și sisteme de control și avertizare pentru apărarea civilă

Autospecială de comunicații -20;

Sistem național integrat de avertizare și alarmare -1;

Stație radio VHF -5.000;

Stație radio TETRA -14.000.

Mobilitate militară: