Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a explicat, după ședința de Guvern de astăzi, că România nu poate interveni direct pentru a scădea prețul la carburanți, din cauza dependenței mari de importuri și a prețurilor internaționale.
Mădălina Dinu
12 mart. 2026, 22:33, Politic

„Importăm peste două treimi din țiței și produse petroliere. Creșterea prețurilor la nivel global se reflectă automat la benzinăriile din România”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului a mai atras atenția că o eventuală reducere a accizelor nu garantează ieftinirea la pompă: „Nu trebuie să ne ascundem, o scădere de acciză nu garantează scădere de prețuri, ci poate garanta creșterea unui adaos comercial. Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”.

Bolojan a precizat că Guvernul analizează zilnic situația pieței și modul în care conflictul din Orientul Mijlociu afectează transportul de țiței și rafinăriile din zonă.

„Sunt lucruri care depind de noi și lucruri care nu depind de noi. Pentru partea pe care o putem controla, cum este gazul, am reușit să oferim predictibilitate consumatorilor români. La celelalte hidrocarburi, dependența de importuri limitează capacitatea noastră de intervenție”, a explicat prim-ministrul.

Prețul la benzină și motorină a început să crească din cauza crizei din Orient și a perturbării lanțurilor de aprovizionare internaționale. Premierul a asigurat că măsurile guvernamentale se concentrează pe limitarea creșterilor și pe găsirea unor soluții suportabile pentru cetățeni, fără a repeta schemele de compensare aplicate în 2022.

