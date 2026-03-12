Prima pagină » Știrile zilei » Zelenski și Nicușor Dan, întrebați dacă Iranul este o amenințare pentru România: „Iranul este un aliat al Rusiei” / „O prezență suplimentară americană în România înseamnă un plus de securitate”

Președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au fost întrebați, la conferința de presă comună de la Palatul Cotroceni, dacă tensiunile cu Iranul ar putea transforma România într-o țintă. Liderul ucrainean a afirmat că Iranul este un aliat al Rusiei, iar șeful statului român a spus că prezența militară americană în România înseamnă mai multă securitate, nu un risc.
12 mart. 2026, 17:02, Politic

Întrebarea a venit în contextul deciziei României de a permite Statelor Unite să aducă echipamente militare pe teritoriul țării, decizie care a generat dezbateri publice și haos în Parlament privind eventuale riscuri de securitate.

Răspunzând întrebării, președintele Ucrainei a spus că relația dintre Iran și Rusia este deja cunoscută și că Teheranul a sprijinit Moscova în războiul din Ucraina.

„Iranul, în primul rând, nu este o noutate. Este un aliat al Rusiei. Au furnizat armament rușilor și, în ultimii doi ani, au furnizat mii de obuze și drone”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a explicat că implicarea Iranului în sprijinul Rusiei a fost vizibilă încă de la începutul utilizării dronelor Shahed în război.

„Știm foarte bine cum au fost lansate primele drone. Rușii nu aveau operatori de drone. Operatorii erau din acea țară din care au venit și dronele Shahed, pentru că operatorii ruși trebuiau pregătiți și au fost pregătiți în război real”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că deciziile privind prezența militară pe teritoriul României aparțin exclusiv statului român, care este membru al NATO.

„În ceea ce privește România, este o alegere a României. România este membru NATO. Orice forțe suplimentare care apără teritoriul Europei sunt, cred, o consolidare a securității”, a afirmat liderul ucrainean.

Nicușor Dan: Prezența americană înseamnă mai multă securitate

La rândul său, președintele României a respins ideea că aceste evoluții ar crește riscul pentru țară.

„Așa cum am răspuns colegului tău mai devreme, nu este niciun fel de risc suplimentar”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit că România găzduiește de mai mulți ani sistemul de apărare antirachetă de la Baza militară Deveselu, parte a sistemului de apărare al NATO.

„Scutul de la Deveselu există deja în România de mulți ani. Parte din aceste echipamente vin în completarea scutului de la Deveselu și o prezență suplimentară americană în România înseamnă un plus de securitate, nu un minus de securitate”, a spus Nicușor Dan.

Autoritățile române au afirmat în repetate rânduri că, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, nu există o amenințare militară directă la adresa României.

