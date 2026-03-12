Volodimir Zelenski mulțumește României și președintelui Dan pentru sprijinul acordat, după semnarea mai multor acorduri bilaterale

„Mulțumesc României și dumneavoastră personală, domnule președinte, pentru poziția principială pe parcursul acestor patru ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Europei”, a spus Zelenski, joi, la Palatul Cotroceni.

Componenta de Apărare

„Astăzi, întâlnirea noastră și discuțiile se referă în primul rând la modul în care putem colabora mai mult, inclusiv în domeniul economic, pentru binele popoarelor noastre. Ce putem face mai mult și pentru securitatea națională ale statelor noastre. Expertiza noastră deja se află în Orientul Mijlociu și considerăm că în regiunea noastră, în toată Europa, în alte state ale Europei, este nevoie de mai multă colaborare, de folosirea expertizei noastre pe care o am acumulată de lungul timpului și ea poate fi utilă. România, împreună cu alte state, ne-a ajutat să ne apărăm cetățenii. Continuăm colaborarea, propunem extinderea colaborării între statele noastre pentru a ne apăra de toate pericole care pot apărea din partea Rusiei”, a spus Zelenski despre componeta de apărare.

Componenta energetică

Despre acordul pe energie, președintele ucrainean a afirmat: „Construim împreună cu România două linii noi de furnizare a energiei electrice, lucrările sprijină regiunile noastre, regiunile Cernăuți din Ucraina și va permite România să devină mai puternică din ceea ce vorbește garantarea securității energetice în această zonă a Europei. Este reciproc avantajos pentru ambele state. Documentul care se referă la construcția interconectarilor a fost semnat astăzi. Este important ca împreună să putem realiza proiecte în domeniul exploatării de petrolul în Marea Neagră. România deja a făcut pași significative în această direcție. Avem posibilități de dezvoltare, avem colaborări, avem propuneri concrete. Am vorbit astăzi foarte mult despre proiecte concrete în domeniul petrolului și gaze, domeniul în care România ne poate sprijin”.

Privind participarea la formatul B9 de la București, Zelenski a răspuns afrimat invitației făcute de președintele Nicușor Dan.

Totodată, președintele ucrainean a anunțat semnarea unui decret prin care ziua de 31 august va deveni Ziua Limbii Române în Ucraina..