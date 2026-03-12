Noul lider al Iranului dă primul mesaj: jură să țină Strâmtoarea Ormuz închisă și amenință bazele SUA din Orient. Ce mai transmite

Mesajul lui Mojtaba Hosseini Khamenei a fost publicat de presa de la Teheran. De când a fost ales, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a avut nicio apariție publică sau televizată: mesajul său a fost citit în schimb la televiziunea iraniană.

Mesajul conține 7 puncte referitoare la liderul martir al revoluției, la rolul și responsabilitățile poporului, la forțele armate, instituțiile executive și frontul rezistenței, precum și la țările din regiune și modul de confruntare „cu dușmanii”

„Trebuie să continuăm să folosim pârghia blocării strâmtorii Ormuz”

„Nu vom renunța la răzbunarea sângelui martirilor. Trebuie să existe o prezență eficientă pe teren, inclusiv o prezență care să zdrobească dușmanul în marșul de Ziua Quds. Cu siguranță trebuie să continuăm să folosim pârghia blocării strâmtorii Ormuz”, spune Khamenei.

Khamenei. vorbește la începutul mesajului și despre tatăl său mort.

„Toate bazele americane din regiune ar trebui închise imediat, acele baze vor fi atacate”

„Nu vom renunța la răzbunarea sângelui martirilor voștri, în special a martirilor din Minab. Toate bazele americane din regiune ar trebui închise imediat, acele baze vor fi atacate. Unitatea dintre toți indivizii și grupurile națiunii — lucru care devine adesea cel mai vizibil în vremuri de dificultate — nu trebuie afectată. Această unitate va fi realizată prin trecerea cu vederea a punctelor de dezacord.

În orice caz, vom obține despăgubiri de la inamic.

Dacă refuză, vom lua din bunurile lor în măsura în care vom considera de cuviință; iar dacă acest lucru nu este posibil, vom distruge o cantitate echivalentă din bunurile lor”, spune liderul de la Teheran.

„Iranul nu urmărește influența colonială în regiune. Putem deschide alte fronturi”

Republica Islamică nu urmărește dominația sau influența colonială în regiune, dar este pe deplin pregătită pentru unitate și relații calde și reciproce cu toate țările vecine.

De asemenea, au fost efectuate studii privind deschiderea altor fronturi în zone în care inamicul are puțină experiență și este foarte vulnerabil; acestea pot fi activate dacă starea de război continuă și dacă se consideră oportun”, spune Khamenei.

Ce transmite țărilor vecine

„Țările din regiune trebuie să își clarifice poziția față de cei care au agresat împotriva iubitei noastre patrii și ne-au ucis poporul. Recomand să închidă aceste baze cât mai curând posibil, pentru că până acum trebuie să-și fi dat seama că pretenția Americii de a aduce securitate și pace nu a fost decât o minciună.

Avem granițe terestre sau maritime cu 15 țări vecine și am fost și suntem întotdeauna dornici de o relație caldă și constructivă cu toate acestea.

🔹 Totuși, inamicul a construit treptat, de ani de zile, baze militare și financiare în unele dintre aceste țări pentru a-și asigura controlul asupra regiunii.

🔹 În atacul recent, unele baze militare au fost folosite, iar noi, așa cum am avertizat clar și fără a ataca acele țări, am lovit doar acele baze.

🔹 De acum înainte vom continua această acțiune, deși rămânem convinși de necesitatea prieteniei”, mai transmite noul lider suprem iranian.

Mojtaba Khamenei mulțumește luptătorilor iranieni

„Mulțumesc sincer luptătorilor noștri curajoși care, în condițiile în care națiunea și patria noastră dragă au fost atacate în mod nedrept de capetele Frontului Imperialist, au blocat cu lovituri puternice drumul inamicului și i-au scos din iluzia posibilității de a domina patria dragă și eventual de a o dezmembra”, spune el.

Mojtaba Khamenei mulțumește și rezistenței Orientului

„Considerăm țările din Frontul Rezistenței cei mai buni prieteni ai noștri, iar cauza rezistenței și Frontul Rezistenței sunt o parte inseparabilă a valorilor revoluției islamice. Fără îndoială, cooperarea componentelor acestui front între ele scurtează drumul spre eliminarea intrigilor sioniste; așa cum am văzut, Yemenul curajos și credincios nu a renunțat la apărarea poporului asuprit din Gaza, iar Hezbollah-ul devotat, în ciuda tuturor obstacolelor, a venit în ajutorul Republicii Islamice, iar rezistența din Irak a urmat cu curaj aceeași linie”, se anunță în mesaj.

Mesajul citit al lui Mojtaba Khamenei are 3 minute și jumătate.