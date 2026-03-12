Donald Trump dă un nou mesaj despre prețul petrolului și „Imperiul malefic”

„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, așa că atunci când prețurile petrolului cresc, câștigăm mulți bani.

DAR, de un interes și o importanță mult mai mare pentru mine, ca președinte, este oprirea unui imperiu malefic, Iranul, de a deține arme nucleare și de a distruge Orientul Mijlociu și, într-adevăr, întreaga lume.

Nu voi permite niciodată să se întâmple asta! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.

Președintele DONALD J. TRUMP”, este noul mesaj al lui Donald Trump.

Aproape concomitent cu Donald Trump, și noul lider al Iranului, Mojbaba Khamenei, a emis primul mesaj către public. Acesta jură să țină Strâmtoarea Ormuz închisă și amenință bazele SUA din Orient.