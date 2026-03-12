Rusia trimite peste 13 tone de medicamente în Iran

Iranul primește ajutor medical din partea Rusiei, după ce Moscova a decis să trimită un transport umanitar de medicamente care va ajunge în țară prin Azerbaidjan. Anunțul a fost făcut joi, de într-o Ministerul rus pentru Situații de Urgență, care a precizat că transportul include peste 13 tone de medicamente.

„Livrarea medicamentelor către Republica Azerbaidjan a fost organizată pentru transferul ulterior către reprezentanții autorizați ai guvernului Republicii Islamice Iran”, se arată într-un comunicat al ministerului, citat de Izvestia.

Ordinul, venit de la Putin

Potrivit instituției, ordinul pentru trimiterea ajutorului umanitar a fost dată chiar de Vladimir Putin, iar ministrul pentru Situații de Urgență, Aleksandr Kurenkov, a dispus doar punerea în aplicare a acestuia.

Transportul umanitar va fi efectuat cu un avion Il-76 al Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Ajutorul rusesc vine la câteva zile după ce Azerbaidjanul a trimis la rândul său sprijin umanitar în Iran. Marți, autoritățile de la Baku au expediat aproximativ 30 de tone de produse alimentare și materiale medicale, după o convorbire telefonică dintre președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.