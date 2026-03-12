Prima pagină » Știri externe » Rusia trimite peste 13 tone de medicamente în Iran

Rusia trimite peste 13 tone de medicamente în Iran

Livrarea medicamentelor va fi realizată cu un avion de transport al Ministerului rus pentru Situații de Urgență, iar marfa va fi transferată autorităților iraniene prin Azerbaidjan.
Rusia trimite peste 13 tone de medicamente în Iran
Maria Miron
12 mart. 2026, 12:14, Știri externe

Iranul primește ajutor medical din partea Rusiei, după ce Moscova a decis să trimită un transport umanitar de medicamente care va ajunge în țară prin Azerbaidjan. Anunțul a fost făcut joi, de într-o Ministerul rus pentru Situații de Urgență, care a precizat că transportul include peste 13 tone de medicamente.

„Livrarea medicamentelor către Republica Azerbaidjan a fost organizată pentru transferul ulterior către reprezentanții autorizați ai guvernului Republicii Islamice Iran”, se arată într-un comunicat al ministerului, citat de Izvestia.

Ordinul, venit de la Putin

Potrivit instituției, ordinul pentru trimiterea ajutorului umanitar a fost dată chiar de Vladimir Putin, iar ministrul pentru Situații de Urgență, Aleksandr Kurenkov, a dispus doar punerea în aplicare a acestuia.

Transportul umanitar va fi efectuat cu un avion Il-76 al Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Ajutorul rusesc vine la câteva zile după ce Azerbaidjanul a trimis la rândul său sprijin umanitar în Iran. Marți, autoritățile de la Baku au expediat aproximativ 30 de tone de produse alimentare și materiale medicale, după o convorbire telefonică dintre președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Zodia care are ghinion în martie 2026. E sfătuită să înfrunte obstacolele cu răbdare
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor