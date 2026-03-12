Prima pagină » Știri externe » Reuters: serviciile de informații americane nu văd un risc iminent de prăbușire a conducerii iraniene

Reuters: serviciile de informații americane nu văd un risc iminent de prăbușire a conducerii iraniene

Serviciile de informații ale Statelor Unite apreciază că liderii Iranului rămân, în mare parte, la putere și nu se confruntă cu un risc iminent de colaps, în pofida a aproape două săptămâni de bombardamente intense desfășurate de SUA și Israel, potrivit unui material Reuters care citează trei surse familiarizate cu evaluările americane.
12 mart. 2026, 02:03, Știri externe

Una dintre surse a declarat, sub protecția anonimatului, că o „multitudine” de rapoarte de informații oferă o analiză „consistentă”, potrivit căreia regimul de la Teheran „nu este în pericol” de prăbușire și „își menține controlul asupra populației iraniene”. Aceeași sursă a precizat că cel mai recent raport a fost finalizat în ultimele zile.

Evaluările serviciilor americane vin într-un moment în care presiunea politică asupra președintelui Donald Trump este în creștere, pe fondul exploziei prețurilor la petrol. Liderul de la Casa Albă a sugerat că cea mai amplă operațiune militară americană din 2003 ar putea fi încheiată „în curând”. Totuși, găsirea unei ieșiri acceptabile din conflict ar putea fi dificilă dacă liderii duri ai Iranului își păstrează pozițiile.

Potrivit acelorași informații, evaluările americane subliniază coeziunea conducerii clericale iraniene, chiar și după uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în prima zi a loviturilor americane și israeliene.

Și oficiali israelieni ar fi recunoscut, în discuții private, că nu există nicio certitudine că războiul va duce la prăbușirea guvernului clerical de la Teheran, a declarat pentru Reuters un oficial israelian de rang înalt.

Sursele citate au atras însă atenția că situația din teren rămâne fluidă, iar dinamica internă din Iran se poate modifica rapid.

