Cum a dat peste cap piețele petroliere ale lumii postarea ștearsă a unui oficial american

Chris Wright, secretarul pentru energie al SUA, a anunțat marți după-amiază un progres uriaș pentru piețele energetice globale zdruncinate de războiul din Iran.

Wright a scris pe X că Marina SUA a „escortat cu succes” un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz – la doar câteva ore după ce generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, susținuse altceva. Și anume că armata americană încă explorează „opțiuni” pentru protejarea navelor în pasajul strategic pentru navele care tranzitează Golful.

După postarea lui Chris Wright, piețele globale ale petrolului s-au simțit „ușurate”. Prețul barilului de petrol a scăzut.

Însă bucuria a fost de scurtă durată: în mai puțin de două ore, postarea oficialului american a fost ștearsă, iar declarația a fost infirmată de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Episodul a declanșat fluctuații bruște pe piața petrolului, țițeiul prăbușindu-se la preț inițial pe fondul semnelor că Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în curând, iar apoi totul a crescut după ce Leavitt a spulberat speranțele.

Incidentul a scos la iveală confuzia din jurul mesajului lui Donald Trump despre război, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor la benzină în SUA și a dat peste cap eforturile președintelui de a-i convinge pe alegători că abordează criza accesibilității financiare a țării în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, consemnează FT.

Trump a insistat luni că conflictul se va încheia „foarte curând”, în contextul în care se confruntă cu presiuni crescânde de a scurta războiul din Orientul Mijlociu.

Comentariile președintelui SUA au contribuit inițial la calmarea piețelor petroliere, împingând prețul țițeiului de referință internațional Brent la aproximativ 90 de dolari pe baril până luni seară, de la un maxim de aproape 120 de dolari mai devreme în cursul zilei.

Dar până marți, Trump și înalții săi oficiali nu mai semnalau că se întrevedea un sfârșit al războiului, iar prețul țițeiului din nou a crescut.

După ce o altă variație a prețului petrolului a apărut la informațiile că SUA ar putea trimite trupe în Iran, Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a recunoscut că numai Trump va decide când va pune capăt războiului.

„El ajunge să controleze accelerația”, a declarat secretarul apărării. „El este cel care decide”.

În plus, miercuri, după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus că Strâmtoarea Ormuz este sigură pentru navigație, un marinar malaezian a publicat o fotografie cu el din Strâmtoare. În imagine se putea observa o navă thailandeză care arde.

Ulterior, presa din Orientul Mijlociu a difuzat mai multe imagini cu diverse petroliere care ardau în Golf.

Pe fondul intensificării atacurilor Iran – Liban – Israel – tot miercuri seară, la Ohio, Donald Trump a reluat declarațiile despre „excursia în Iran”. Însă a precizat susținătorilor săi că la Teheran „trebuie să termine treaba”. Ceea ce înseamnă că războiul va mai dura.