Trump cere Iranului să îndepărteze „imediat" minele din Strâmtoarea Ormuz: „Consecințele militare vor fi la un nivel nemaivăzut"

Trump cere Iranului să îndepărteze „imediat” minele din Strâmtoarea Ormuz: „Consecințele militare vor fi la un nivel nemaivăzut”

Președintele SUA, Donald Trump, avertizează din nou Iranul în această seară. De data aceasta, tema principală o reprezintă presupusele mine pe care Teheranul le-ar fi amplasat în Strâmtoarea Ormuz.
Sorina Matei
10 mart. 2026, 21:51, Știri externe

UPDATE. Trump revine și își completează mesajul. Președintele SUA a adăugat: „În plus, folosim aceeași tehnologie și capacități de rachete desfășurate împotriva traficanților de droguri pentru a elimina definitiv orice barcă sau navă care încearcă să mineze Strâmtoarea Hormuz. Vor fi tratate rapid și violent. ATENȚIE!”

Știrea inițială. „Dacă Iranul a amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz și nu avem rapoarte despre acest lucru, dorim ca acestea să fie îndepărtate IMEDIAT!

Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaivăzut până acum.

Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce s-ar fi putut amplasa, va fi un pas uriaș în direcția corectă!

Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris Trump pe Truth Social.

Serviciile de informații ale SUA au primit informații potrivit cărora Iran a început să mineze Strâmtoarea Ormuz, a relatat în această seară postul CBS.

Iranul ar fi început să plaseze mine în Strâmtoarea Hormuz, cel mai important punct de legătură energetic din lume, care transportă aproximativ o cincime din totalul țițeiului, potrivit a două persoane familiarizate cu serviciile de informații americane care relatează această problemă, a relatat în această seară și CNN în regim de breaking news.

Activitățile de amplasare a minelor nu sunt încă extinse, câteva zeci fiind amplasate în ultimele zile, au declarat sursele. Însă Iranul încă deține între 80% și 90% din bărcile sale mici și din mine, a declarat una dintre surse, astfel încât forțele sale ar putea amplasa, în mod fezabil, sute de mine pe canal.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, care controlează acum efectiv strâmtoarea împreună cu marina tradițională a Iranului, are capacitatea de a desfășura ambarcațiuni dispersate de plasare a minelor, ambarcațiuni încărcate cu explozibili și baterii de rachete cu bază la țărm, a relatat CNN.

