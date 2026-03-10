Trump cere Israelului să nu mai lovească infrastructura petrolieră a Iranului, după turbulențele masive de pe piețele energetice

Potrivit unui raport publicat de Axios, solicitarea reprezintă prima încercare a Casei Albe de a impune restricții Israelului de la începutul războiului comun împotriva Iranului, lansat în urmă cu aproximativ zece zile, scrie The Independent.
Conflictul s-a soldat deja cu mii de victime în Iran.
Washingtonul ar fi invocat trei motive pentru această solicitare.
Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a provocat deja tensiuni semnificative pe piețele energetice, amplificate de închiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol la nivel global.
În weekend, prețul petrolului a crescut brusc, ajungând luni la aproximativ 115 dolari pe baril.
Ulterior, cotațiile au scăzut după ce Donald Trump a declarat că războiul s-ar putea încheia „foarte curând”.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Statele Unite „nu vor ceda până când inamicul nu va fi învins total și decisiv”.
În paralel, Casa Albă a fost nevoită să clarifice o afirmație făcută de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, care susținuse pe platforma X că forțele americane au escortat un petrolier prin Strâmtoarea Hormuz.
Oficialii au precizat ulterior că armata SUA nu a efectuat o astfel de operațiune.