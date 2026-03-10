Trump cere Israelului să nu mai lovească infrastructura petrolieră a Iranului, după turbulențele masive de pe piețele energetice

Potrivit unui raport publicat de Axios, solicitarea reprezintă prima încercare a Casei Albe de a impune restricții Israelului de la începutul războiului comun împotriva Iranului, lansat în urmă cu aproximativ zece zile, scrie The Independent.

Conflictul s-a soldat deja cu mii de victime în Iran.

Washingtonul ar fi invocat trei motive pentru această solicitare.

În primul rând, oficialii americani consideră că atacurile asupra infrastructurii energetice afectează populația iraniană și pot slăbi sprijinul intern pentru opoziția față de regim.

În al doilea rând, Donald Trump ar dori să mențină posibilitatea cooperării cu industria petrolieră iraniană după încheierea războiului.

În al treilea rând, Casa Albă se teme că bombardarea instalațiilor petroliere ar putea provoca represalii majore împotriva infrastructurii energetice din întreaga regiune.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a provocat deja tensiuni semnificative pe piețele energetice, amplificate de închiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol la nivel global.

Cotațiile petrolului au scăzut după ce Trump a spus că războiul va înceta curând

În weekend, prețul petrolului a crescut brusc, ajungând luni la aproximativ 115 dolari pe baril.

Ulterior, cotațiile au scăzut după ce Donald Trump a declarat că războiul s-ar putea încheia „foarte curând”.

În același timp, mesajele venite de la Washington au fost contradictorii

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că Statele Unite „nu vor ceda până când inamicul nu va fi învins total și decisiv”.

În paralel, Casa Albă a fost nevoită să clarifice o afirmație făcută de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, care susținuse pe platforma X că forțele americane au escortat un petrolier prin Strâmtoarea Hormuz.

Oficialii au precizat ulterior că armata SUA nu a efectuat o astfel de operațiune.