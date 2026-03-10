Gigantul petrolier de stat din Abu Dhabi, ADNOC, și-a închis rafinăria din Ruwais ca răspuns la un incendiu izbucnit la o instalație din cadrul complexului în urma unui atac cu dronă, a declarat marți o sursă apropiată situației, marcând cea mai recentă perturbare a infrastructurii energetice din cauza r ăzboiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, relatează Reuters

Rafinăria din Ar Ruwais este singura și cea mai mare din Abu Dhabi, relatează și Bloomberg.

Rafinăria și-a suspendat operațiunile ca măsură de precauție, au declarat surse agenției de știri.

Rafinăria Ruwais are o capacitate zilnică de procesare de 922.000 de barili de petrol.

Este singura rafinărie de petrol din Abu Dhabi, cea mai mare parte a benzinei, motorinei și combustibilului pentru avioane pe care o produce este exportată.

Rafinăria Ruwais este a patra cea mai mare rafinărie de petrol cu ​​un singur amplasament din lume și cea mai mare din Orientul Mijlociu.

O închidere prelungită a rafinăriei ar putea forța Emiratele Arabe Unite să reducă producția de petrol, relatează Bloomberg.

Rafinăria Ruwais este conectată la trei debarcadere dotate cu mai multe dane pentru a permite transferul de mărfuri prin Marea Arabiei. Complexul industrial gigant este contectat și la o rețea de conducte care se întinde pe peste 1.600 km de-a lungul emiratului, permițând distribuirea combustibililor esențiali către locații precum Aeroportul Internațional Abu Dhabi.

Pe 10 martie, autoritățile din Abu Dhabi au raportat pe rețelele de socializare un incendiu la un complex industrial din Al Ruwais . Nu au fost raportate victime.