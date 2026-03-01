Prima pagină » Știri externe » Resturile unei drone avariază complexul din Abu Dhabi care găzduiește ambasada israeliană. O femeie și copilul ei au fost răniți

Resturile unei drone iraniene interceptate au avariat un complex din Abu Dhabi care găzduiește ambasada israeliană și alte misiuni diplomatice.
O femeie și copilul ei au fost răniți în incident, care a avariat fațada uneia dintre clădirile Etihad Towers, a declarat Biroul Media din Abu Dhabi, scrie CNN.

Trei persoane au fost ucise și 58 rănite după ce Iranul a lansat 165 de rachete balistice, 541 de drone și 2 rachete de croazieră asupra Emiratelor Arabe Unite începând de sâmbătă, a declarat ministerul apărării din Emiratele Arabe Unite într-un comunicat.

Majoritatea proiectilelor au fost interceptate, potrivit ministerului apărării, dar 35 de drone au lovit ținta.

Dubai, Abu Dhabi, Doha și Manama, capitala Bahrainului, au fost zguduite duminică de un nou val de explozii, în timp ce Iranul și-a continuat loviturile aeriene de represalii împotriva țărilor care găzduiesc baze militare americane.

