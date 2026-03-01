Prima pagină » Știri externe » Situație de criză: Cel puțin 150 de petroliere ale lumii sunt prinse în apele Golfului, în plin război din Iran

Situație de criză: Cel puțin 150 de petroliere ale lumii sunt prinse în apele Golfului, în plin război din Iran

Conform datelor maritime, cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.
Situație de criză: Cel puțin 150 de petroliere ale lumii sunt prinse în apele Golfului, în plin război din Iran
Sursă Foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
01 mart. 2026, 13:55, Știri externe

Strâmtoare este controlată de Iran, care a amenințat că va închide calea navigabilă, relatează SkyNews.

Zeci de alte nave sunt staționate pe cealaltă parte a punctului de strangulare.

Navele-tanc se află în largul coastelor unor țări mari producătoare de petrol din Golful Persic, inclusiv Irak, Arabia Saudită și Qatar, potrivit estimărilor Reuters bazate pe datele platformei MarineTraffic.

Iran și-a pus vecinii în cap după ce a atacat ținte militare și civile din mai multe țări din Orientul Mijlociu. Un lider din Golf vorbește despre o încălcare gravă și o escaladare periculoasă după atacul iranian asupra unui port și a unei nave din Oman.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor