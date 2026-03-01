Situație de criză: Cel puțin 150 de petroliere ale lumii sunt prinse în apele Golfului, în plin război din Iran

Strâmtoare este controlată de Iran, care a amenințat că va închide calea navigabilă, relatează SkyNews.
Zeci de alte nave sunt staționate pe cealaltă parte a punctului de strangulare.
Navele-tanc se află în largul coastelor unor țări mari producătoare de petrol din Golful Persic, inclusiv Irak, Arabia Saudită și Qatar, potrivit estimărilor Reuters bazate pe datele platformei MarineTraffic.
Iran și-a pus vecinii în cap după ce a atacat ținte militare și civile din mai multe țări din Orientul Mijlociu. Un lider din Golf vorbește despre o încălcare gravă și o escaladare periculoasă după atacul iranian asupra unui port și a unei nave din Oman.