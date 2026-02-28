Prima pagină » Știri externe » Agenția de radiodifuziune susținută de SUA afirmă că transmite mesajul lui Trump în Iran

Agenția americană de radiodifuziune condusă de guvernul american afirmă că a transmis mesajul președintelui Donald Trump către iranieni. Aceștia sunt îndemnați să răstoarne guvernul din țară.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
28 feb. 2026, 16:45, Știri externe

Agenția americană pentru mass-media globală a scris pe rețelele de socializare că a sporit capacitatea serviciului în limba persană al postului Voice of America în ultimele luni și că utilizează tehnologia satelitară pentru a transmite în Iran, potrivit CNN.

„VOAFarsi s-a extins semnificativ în ultimele luni și transmite mesajul președintelui Trump direct către curajosul popor iranian pe toate platformele disponibile, inclusiv prin satelit”, a scris grupul.

În general, Trump a supravegheat reduceri masive ale bugetului VOA, a cărei agenție mamă este condusă de Kari Lake, o fostă prezentatoare de știri care a candidat pentru funcția de guvernator al statului Arizona în 2022 și 2024.

Conectivitatea la internet și la rețeaua de telefonie mobilă din Iran a fost frecvent întreruptă de regim, îngreunând comunicarea.

Transmisiile directe prin satelit ar putea ocoli aceste întreruperi.

În timpul protestelor din ianuarie, SUA au depus eforturi pentru a extinde utilizarea transpondere Starlink în Iran, ca o modalitate de a ocoli restricțiile impuse de regim.

Totuși, chiar și cu eforturile SUA de a transmite mesajul lui Trump, nu era clar cât de largi vor fi auzite apelurile sale la schimbarea regimului.

În mesajul său video difuzat peste noapte, Trump i-a încurajat pe iranieni să „preia controlul asupra guvernului” odată ce operațiunea militară americană se va încheia. El a cerut, de asemenea, forțelor regimului să se predea.

