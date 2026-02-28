Atacul asupra Iranului aproape a blocat traficul aerian în Orientul Mijlociu

Israelul, Emiratele Arabe Unite și Qatarul și-au închis spațiul aerian sâmbătă, potrivit AP. Spațiul aerian din sudul Siriei a fost și el închis.

Avioanele care se îndreptau spre orașe precum Tel Aviv și Dubai sâmbătă dimineața au fost deviate sau întoarse la aeroportul de unde decolaseră.

Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat din lume pentru zboruri internaționale, a anunțat anularea a peste 700 de zboruri. Operatorul aeroportului a declarat că zborurile au fost oprite pe termen nelimitat la Aeroportul Internațional Dubai și Aeroportul Internațional Dubai World Central—Al Maktoum.

Companiile anulează zboruri pe bandă rulantă spre și dinspre Orientul Mijlociu

Situația se schimbă rapid, iar companiile aeriene au îndemnat pasagerii să verifice online starea zborului înainte de a se îndrepta spre aeroport.

Emirates a transmis că suspendă temporar operațiunile către și dinspre Aeroportul Internațional Dubai, iar Air Canada a anulat toate zborurile către și dinspre Dubai.

Qatar Airways Group a anulat temporar zborurile către și dinspre Doha din cauza închiderii spațiului aerian.

Compania aeriană olandeză KLM a anunțat că suspendă zborurile către și dinspre Tel Aviv începând de duminică.

Alte companii aeriene, inclusiv Lufthansa, Air France, Transavia, Qatar Airways și Pegasus, au anulat toate zborurile către Liban.

Virgin Atlantic și-a anulat zborul de pe aeroportul Heathrow din Londra către Dubai și a declarat că va evita să survoleze Irakul, ceea ce înseamnă că zborurile către și dinspre India, Maldive și Riyadh ar putea dura puțin mai mult. Virgin Atlantic a transmis că toate avioanele vor transporta combustibil suficient pentru posibile devieri.

British Airways a declarat că zborurile către Tel Aviv și Bahrain vor fi suspendate până săptămâna viitoare, iar zborurile către Amman, Iordania, vor fi anulate sâmbătă.

United Airlines a anunțat că zborurile către Tel Aviv și Dubai, de sâmbătă dimineață, au fost fie redirecționate, fie retrimise în SUA. Compania aeriană a anulat zborurile dintre SUA și Tel Aviv până luni și zborurile dintre SUA și Dubai până duminică.

Turkish Airlines a comunicat pe X că zborurile către Liban, Siria, Irak, Iran și Iordania vor fi suspendate până luni, iar zborurile către Qatar, Kuweit, Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Oman vor fi suspendate sâmbătă. Compania aeriană a precizat că ar putea fi anunțate și alte anulări.