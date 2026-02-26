Avertismentul lui Zelenski: Rusia încearcă să „se joace” cu Trump și să blocheze negocierile de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat un interviu postului Fox News, în cadrul căruia a vorbit despre războiul lansat de Rusia, dar și despre negocierile de pace mediate de SUA.

Liderul de la Kiev a avertizat că Rusia încearcă „să se joace” cu Trump și a acuzat Moscova că încearcă să prelungească discuțiile pentru a evita să facă anumite concesii.

„Ei încearcă să se joace cu președintele Statelor Unite”, a spus el. Zelenski este de părere că Putin joacă un joc. „El trebuie să amâne orice fel de negocieri”, a adăugat acesta.

Președintele ucrainean a respins sugestiile lui Trump potrivit cărora Kievul ar bloca procesul de pace.

„Noi am susținut întotdeauna pacea. Când ești acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în orașul tău, bineînțeles că vrei să oprești războiul”, a afirmat acesta pentru Fox News.

Zelenski: „Nu toată lumea este pregătită… să mănânce ceea ce Putin ne-a pregătit”

Zelenski a vorbit și despre înghețarea conflictul în forma sa actuală, idee pe care a menționat-o de mai multe ori, inclusiv în interviul acordat CNN. Președintele ucrainean a props un armistițiu urmat de negocieri și a subliniat că nu va accepta cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriile pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească în patru ani de luptă.

„Toată lumea vrea pace, și mulți oameni sunt obosiți. Dar credeți-mă, nu toată lumea este pregătită… să mănânce ceea ce Putin ne-a pregătit”, a completat Zelenski, subliniind că propunerile de pace de până acum sunt puternic înclinate în favoarea cererilor Rusiei.

„Rusia nu a putut și nu poate să ne ocupe. Ei nu au câștigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independența și libertatea”, a mai spus el.

În final, Zelenski l-a invitat pe Donald Trump în Ucraina, ca să vadă realitatea el însuși.

„Va vedea rezultatul atacurilor. Și va vedea cum trăiește cu adevărat națiunea. Nu doar supraviețuiește”, a conchis liderul ucrainean.

Pe 24 februarie 2026 s-au împlinit patru ani de la debutul invaziei rusești în Ucraina, cel mai mare conflict de după al Doilea Război Mondial.