Prima pagină » Știri externe » „Trădător sau om extrem de inteligent” – Lech Walesa nu știe încă ce să creadă despre Trump și Ucraina

„Trădător sau om extrem de inteligent” – Lech Walesa nu știe încă ce să creadă despre Trump și Ucraina

Fostul președinte polonez și laureat al Premiului Nobel pentru Pace oferă o perspectivă surprinzătoare asupra poziției lui Donald Trump față de războiul din Ucraina.
„Trădător sau om extrem de inteligent
Andreea Tobias
23 feb. 2026, 20:26, Știri externe

Walesa nu îl condamnă pe Trump, ci propune două interpretări radical diferite ale comportamentului său.

Pentru mulți, Trump pare „servitorul Rusiei, pur și simplu un trădător”, recunoaște Lech Walesa într-un interviu acordat AFP.

Dar fostul lider polonez propune și o a doua lectură, complet diferită.

Trump ar putea fi, de fapt, „un lider excepțional care știe că, dacă Statele Unite s-ar alătura corului anti-Putin, Putin nu ar mai avea de ales și ar trebui să folosească arma atomică”.

Raționamentul lui Walesa este simplu și direct: „Putin este iresponsabil”. Dacă ar fi împins în colț de o coaliție condusă de Statele Unite, ar putea simți că nu mai are altă opțiune.

Prin urmare, concilierea lui Trump cu Putin ar fi, în această interpretare, un joc „foarte viclean, foarte inteligent”.

Ce câștigă Europa din această strategie

Walesa merge mai departe. Spune că Trump câștigă timp, obligând Europa să se organizeze împotriva lui Putin fără implicarea directă a Statelor Unite.

„Dacă Statele Unite intră în joc, va fi război nuclear”, avertizează cel ale cărui lupte pentru democratizarea Poloniei au contribuit la căderea Cortinei de Fier.

Declarațiile au fost făcute în ajunul celei de-a patra aniversări a invaziei Rusiei în Ucraina. „Există două moduri de a vedea lucrurile: trădător sau om extrem de inteligent”, rezumă Walesa.

„Până în prezent, încă nu știu care dintre ele se aplică în cazul lui Trump”, recunoaște fostul președinte polonez.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Pensii cu 500 lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat
Gandul
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor