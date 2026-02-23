Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare

SUA au solicitat un nou tratat mai amplu privind controlul armelor, care să includă atât China, cât și Rusia, după expirarea acordului care limita desfășurarea de rachete și focoase nucleare de către SUA și Rusia.

Acordul este cunoscut sub numele de New START, potrivit Reuters.

Ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, a declarat la începutul lunii februarie că țara sa nu va participa la noi negocieri pentru controlul armelor nucleare cu Moscova și Washingtonul în această etapă.

Nu a fost clar imediat dacă discuțiile de marți vor implica negocieri oficiale.

China a efectuat un test nuclear secret în iunie 2020, ceea ce Shen a negat categoric, au transmis SUA în februarie.

Înaltul oficial american a declarat că au avut deja discuții bilaterale constructive cu Marea Britanie și Franța, care sunt, de asemenea, membre ale Consiliului de Securitate al ONU.

„Discutarea cu cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate a fost următorul pas logic”, au declarat aceștia, adăugând că sunt optimiști.