Prima pagină » Știri externe » Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare

Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare

Statele Unite s-au întâlnit luni cu o delegație rusă la Geneva și se vor întâlni marți cu o delegație chineză pentru discuții privind elaborarea unui potențial tratat multilateral de control al armelor nucleare, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Stat al SUA.
Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare
Sursa foto: Pexels
Alexandra-Valentina Dumitru
23 feb. 2026, 21:39, Știri externe

SUA au solicitat un nou tratat mai amplu privind controlul armelor, care să includă atât China, cât și Rusia, după expirarea acordului care limita desfășurarea de rachete și focoase nucleare de către SUA și Rusia.

Acordul este cunoscut sub numele de New START, potrivit Reuters.

Ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, a declarat la începutul lunii februarie că țara sa nu va participa la noi negocieri pentru controlul armelor nucleare cu Moscova și Washingtonul în această etapă.

Nu a fost clar imediat dacă discuțiile de marți vor implica negocieri oficiale.

China a efectuat un test nuclear secret în iunie 2020, ceea ce Shen a negat categoric, au transmis SUA în februarie.

Înaltul oficial american a declarat că au avut deja discuții bilaterale constructive cu Marea Britanie și Franța, care sunt, de asemenea, membre ale Consiliului de Securitate al ONU.

„Discutarea cu cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate a fost următorul pas logic”, au declarat aceștia, adăugând că sunt optimiști.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Pensii cu 500 lei mai mici pentru acești pensionari din România. Ce s-a întâmplat
Gandul
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor