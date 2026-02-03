Rusia „este gata” pentru o lume fără limite nucleare după expirarea New START

Declarația a fost făcută de adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, responsabil pentru dosarul controlului armamentului, într-o intervenție citată de agenția de stat TASS și citat de Reuters.

Tratatul New START, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, a reprezentat ultimul acord major de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, limitând numărul focoaselor nucleare strategice ale celor două puteri.

Rusia fără limite nucleare după New START

Potrivit lui Riabkov, Moscova nu a primit niciun răspuns clar din partea Washingtonului la propunerile sale privind prelungirea sau adaptarea acordului.

„Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns”, a afirmat oficialul rus, subliniind că Rusia este pregătită să funcționeze într-un cadru internațional fără constrângeri juridice în domeniul armelor nucleare.

Această situație ar marca pentru prima dată, după mai multe decenii, absența oricărui mecanism bilateral de limitare a arsenalelor nucleare dintre cele două mari puteri militare ale lumii.

Poziția Chinei

Serghei Riabkov a mai declarat că Rusia susține poziția Chinei în materie de control al armamentului, sugerând o convergență strategică între Moscova și Beijing pe acest subiect sensibil.

China a refuzat constant să participe la acorduri trilaterale privind armele nucleare, invocând diferențele semnificative dintre arsenalele sale și cele ale SUA și Rusiei.

În același context, Riabkov a criticat abordarea Statelor Unite față de Iran, afirmând că propunerile americane sunt percepute de Teheran drept „ultimatumuri”. De asemenea, oficialul rus a avertizat că desfășurarea extinsă a sistemelor de apărare antirachetă americane în Groenlanda ar obliga Rusia să adopte „măsuri compensatorii” în plan militar.