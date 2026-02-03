Rusia „este gata” pentru o lume fără limite nucleare după expirarea New START

Declarația a fost făcută de adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, responsabil pentru dosarul controlului armamentului, într-o intervenție citată de agenția de stat TASS și citat de Reuters.
Tratatul New START, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, a reprezentat ultimul acord major de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, limitând numărul focoaselor nucleare strategice ale celor două puteri.
Potrivit lui Riabkov, Moscova nu a primit niciun răspuns clar din partea Washingtonului la propunerile sale privind prelungirea sau adaptarea acordului.
„Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns”, a afirmat oficialul rus, subliniind că Rusia este pregătită să funcționeze într-un cadru internațional fără constrângeri juridice în domeniul armelor nucleare.
Această situație ar marca pentru prima dată, după mai multe decenii, absența oricărui mecanism bilateral de limitare a arsenalelor nucleare dintre cele două mari puteri militare ale lumii.
Serghei Riabkov a mai declarat că Rusia susține poziția Chinei în materie de control al armamentului, sugerând o convergență strategică între Moscova și Beijing pe acest subiect sensibil.
China a refuzat constant să participe la acorduri trilaterale privind armele nucleare, invocând diferențele semnificative dintre arsenalele sale și cele ale SUA și Rusiei.
În același context, Riabkov a criticat abordarea Statelor Unite față de Iran, afirmând că propunerile americane sunt percepute de Teheran drept „ultimatumuri”. De asemenea, oficialul rus a avertizat că desfășurarea extinsă a sistemelor de apărare antirachetă americane în Groenlanda ar obliga Rusia să adopte „măsuri compensatorii” în plan militar.