Lideri europeni reuniți la Dubai pentru discuții despre comerț, inteligență artificială și geopolitică

Reuniunea din Dubai aduce împreună delegați din aproximativ 150 de state și peste 500 de miniștri. Ele participă alături de lideri din mediul privat, pentru a analiza modalitățile prin care țările pot colabora și inova într-un context global aflat în schimbare rapidă. Euronews arată că printre temele principale se numără comerțul internațional, inteligența artificială, securitatea economică și echilibrul geopolitic.

Europa este prezentă la nivel înalt într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să-și consolideze rolul într-un sistem global tot mai fragmentat.

OECD: provocările economiei mondiale discutate la Dubai

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este reprezentată de secretarul general Mathias Cormann. El participă la discuții privind reziliența economică, investițiile și impactul tehnologiilor emergente asupra pieței muncii.

Potrivit oficialilor OCDE, inteligența artificială și automatizarea vor transforma profund economiile. Toate guvernele au obligația să găsească un echilibru între inovație, competitivitate și protecția socială.

În paralel cu forumul din Dubai, la Bruxelles s-a reaprins dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Fostul premier italian Mario Draghi a subliniat că UE nu ar trebui să evite o integrare în ritmuri diferite. Mai ales dacă aceasta reprezintă soluția pentru a-și consolida influența globală.

Într-un discurs susținut la Universitatea din Leuven, Draghi a transmis că Europa trebuie să accepte forme flexibile de cooperare pentru a rămâne competitivă în fața marilor puteri economice și tehnologice.

Franța, stabilitatea politică și cererea europeană pentru aur

Pe scena internă europeană, Franța continuă să se confrunte cu tensiuni politice. Premierul Sébastien Lecornu a depășit recent o perioadă de blocaj instituțional. El a apelat la o procedură constituțională specială pentru a impune un proiect controversat.

Deși a reușit să evite la limită două moțiuni de cenzură, situația evidențiază fragilitatea echilibrului politic din una dintre principalele economii ale Uniunii Europene.

Pe plan economic, piețele au fost surprinse de o corecție rapidă a prețului aurului, urmată de o scădere similară a argintului. Cu toate acestea, cererea europeană rămâne puternică, investitorii și populația continuând să achiziționeze metale prețioase pe fondul incertitudinilor globale.