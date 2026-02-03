Japonia înființează un grup operativ pentru combaterea abuzurilor online în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă

Măsura anunțată de oficialii din Japonia vine după ce mai mulți sportivi de la Jocurile Olimpice de vară de la Paris din 2024 au fost victime ale unei avalanșe de insulte pe rețelele de socializare, potrivit AP.

Situația a devenit atât de gravă încât Comitetul Olimpic Japonez a emis o declarație în timpul acelor Jocuri, cerând oamenilor să se gândească înainte de a posta și adăugând că va lua în considerare raportarea conținutului excesiv către poliție sau luarea de măsuri legale.

„Ca o nouă inițiativă, vom combate abuzurile online”, a declarat luni, șeful misiunii japoneze, Hidehito Ito. „Atât din Japonia, cât și din Milano, vom monitoriza postările online abuzive.” „Experții vor monitoriza situația și, dacă vom găsi ceva dăunător, vom solicita platformei să șteargă această postare”, a mai transmis oficialul japonez.

Echipa va fi formată din 22 de membri, 16 în Japonia și șase în Milano, cu câte un avocat în fiecare locație.

„Motivul pentru care am înființat echipe atât la Milano, cât și în Japonia este diferența de fus orar”, a adăugat Ito. „Vrem să ne asigurăm că monitorizăm postările online 24/7.”

Japonia a implementat legi stricte pentru abuzul online

Guvernul japonez și-a intensificat semnificativ lupta împotriva abuzurilor online de la moartea prin sinucidere a vedetei de reality TV și luptătoarei Hana Kimura în 2020, după ce tânăra de 22 de ani a fost victima hărțuirii cibernetice. În 2022, Japonia a implementat pedepse semnificativ mai stricte pentru abuzul online, inclusiv până la un an de închisoare.

Un proiect de lege adoptat în 2024, care a intrat în vigoare anul trecut, impune operatorilor majori să gestioneze rapid abuzurile sau să se confrunte cu amenzi usturătoare.