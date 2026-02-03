Președintele FIFA spune că ar trebui ridicată interdicția impusă Rusiei în fotbalul mondial. Reacții dure din partea Ucrainei

Gianni Infnatino, președintele FIFA, a declarat, într-un interviu pentru Sky News, că ar trebui ridicată interdicția impusă Rusiei în fotbalul mondial.

„Trebuie să o facem”, a declarat Infantino într-un interviu acordat Sky News, când a fost întrebat dacă va lua în considerare ridicarea interdicției. „Sunt împotriva interdicțiilor, sunt și împotriva boicoturilor. Această interdicție nu a dus la nimic, ci a creat doar mai multă frustrare și ură”, a mai spus Infantino în cadrul interviului pentru sursa citată.

Președintele FIFA a mai explicat faptul că participarea „fetelor și băieților din Rusia” la turneele de fotbal din Europa ar transmite un mesaj pozitiv, notează POLITICO.

Reacție dură din partea Ucrainei

Declarațiile făcute de Infantino au fost aspru criticate de Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a afirmat că „679 de fete și băieți ucraineni nu vor mai putea juca fotbal niciodată – Rusia i-a ucis. Și continuă să ucidă în continuare, în timp ce degenerații morali sugerează ridicarea interdicțiilor, în ciuda eșecului Rusiei de a pune capăt războiului”.

Și ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidnyi, a reacționat dur la declarațiile președintelui FIFA, calificându-l pe acesta drept „iresponsabil – ca să nu spun infantil” pentru că dorește să ia în considerare ridicarea interdicției impuse Rusiei în fotbalul mondial.

Bidnyi a declarat, pentru Sky News, că peste 100 de fotbaliști se află printre cei peste 650 de sportivi și antrenori ucraineni uciși de ruși.

„Războiul este o crimă, nu politică. Rusia este cea care politizează sportul și îl folosește pentru a justifica agresiunea. (…) Atâta timp cât rușii continuă să ucidă ucraineni și să politizeze sportul, steagul și simbolurile lor naționale nu au loc printre oamenii care respectă valori precum justiția, integritatea și fair-play-ul”, a spus ministrul ucrainean.

Rusia nu a mai putut participa la Cupa Mondială masculină de fotbal din 2018, an în care a fost gazdă a competiției. La scurt timp după debutul invaziei în Ucraina, Rusia a fost exclusă din competițiile de fotbal de către FIFA. Această interdicție se află în vigoare, deși echipele de tineret au fost autorizate să participe la competiții începând din 2023.