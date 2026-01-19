Președintele FIFA condamnă scenele „inacceptabile” provocate de Senegal în finala Cupei Africii

„Condamnăm ferm comportamentul unor suporteri, precum și al unor jucători și membri ai staffului tehnic al Senegalului. Este inacceptabil să părăsești terenul de joc în acest mod”, a declarat Infantino luni într-un comunicat transmis AFP.

„De asemenea, violența nu poate fi tolerată în sportul nostru”, a adăugat el.

Incidentul a avut loc în prelungirile timpului regulamentar, la scorul de 0-0, când arbitrul a acordat un penalty Marocului după consultarea VAR, pentru un fault asupra lui Brahim Diaz. Decizia a venit la scurt timp după ce un gol al Senegalului fusese anulat pentru un fault considerat ușor, fapt care a amplificat nemulțumirea „Leilor din Teranga”.

Majoritatea jucătorilor senegalezi au părăsit terenul, însă Sadio Mané a rămas și și-a convins coechipierii să revină, în timp ce în tribune au izbucnit incidente, unii suporteri încercând să pătrundă pe gazon și intrând în conflict cu forțele de ordine.

Meciul a fost întrerupt aproape 20 de minute, iar Brahim Diaz a ratat penalty-ul, o execuție slabă de tip „panenka” fiind apărată de Edouard Mendy. În prelungiri, Pape Gueye a marcat golul decisiv, Senegal impunându-se cu 1-0 și câștigând trofeul.

Infantino a felicitat Marocul pentru „un turneu fantastic, atât ca vicecampioni, cât și ca gazde excepționale”, dar a subliniat că echipele trebuie să respecte deciziile arbitrilor.

„Trebuie să respectăm întotdeauna hotărârile oficialilor de joc. Orice altceva pune în pericol însăși esența fotbalului”, a mai spus Infantino.

Șeful FIFA a avertizat că imaginile din finală transmit un mesaj greșit fanilor din întreaga lume și a cerut ca forurile disciplinare ale CAF să ia măsurile necesare, precizând că astfel de scene „nu au ce căuta în fotbal și nu trebuie să se mai repete”.