Senegal câștigă Cupa Africii pe Națiuni după finala dramatică cu Maroc

Partida s-a decis în minutul 94 al primei reprize de prelungiri. Pape Gueye a înscris cu un șut puternic în vinclu, aducând victoria „Leilor din Teranga”, într-o finală dramatică. Înainte de prelungiri, tensiunea a atins cote maxime. După o pauză de 14 minute, portarul Édouard Mendy a salvat o lovitură de pedeapsă executată în stil „Panenka” de Brahim Díaz. S-a întâmplat chiar în ultimele momente ale timpului regulamentar, scrie CNN.

Scandalul a izbucnit când Marocul a primit un penalty în prelungirile timpului regulamentar. Iar asta imediat după ce Senegalului i-a fost anulat un gol pe care jucătorii și staff-ul îl considerau valid. Drept reacție, fotbaliștii senegalezi au părăsit temporar terenul. Între rezervele celor două echipe au avut loc altercații. Din tribune câțiva suporteri senegalezi au coborât spre zona fotografilor, încercând să intre pe gazon. Un scaun a fost aruncat pe teren, ceea ce a determinat intervenția rapidă și numeroasă a jandarmeriei. Prelungirile au început cu un cordon de securitate între tribune și teren.

Acesta este al doilea titlu al Senegalului în Cupa Africii pe Națiuni, după cel obținut în 2021. Atunci a reușit să învingă Egiptul, la loviturile de departajare. Succesul de la Rabat consolidează poziția echipei Senegalului drept una dintre cele mai puternice selecționate africane din ultimul deceniu, într-o finală care va rămâne memorabilă atât pentru rezultat, cât și pentru desfășurarea plină de tensiune.