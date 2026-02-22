Canada și SUA luptă pentru aurul olimpic. Marea finală se joacă astăzi

Pentru căpitanul american Dylan Larkin, momentul are o încărcătură aparte, după ce SUA a pierdut în fața Canadei finala 4 Nations Face-Off.

„M-am gândit mult la un astfel de meci pentru aur. Este confruntarea pe care toată lumea și-a dorit-o”, a declarat Larkin.

Parcurs impecabil pentru ambele echipe

Canada și SUA au confirmat statutul de favorite, câștigând toate cele cinci meciuri disputate până acum. Americanii au un golaveraj de 24-8 și un raport al șuturilor de 201-124, în timp ce canadienii au marcat 27 de goluri și au primit 8, cu 202 șuturi expediate pe poartă.

Atacantul american Matthew Tkachuk a caracterizat duelul drept „o confruntare între două dintre cele mai bune echipe posibile”.

De partea cealaltă, superstarul canadian Connor McDavid, liderul clasamentului marcatorilor cu 13 puncte, a subliniat că meciurile dificile din fazele eliminatorii au consolidat echipa: „Adversitatea ne-a unit.”

Canada a avut nevoie de reveniri dramatice pentru a elimina Cehia și Finlanda, în timp ce SUA a trecut de Suedia după prelungiri, într-un meci tensionat.

Tradiția Canadei vs. visul american

Canada caută să-și consolideze statutul de forță dominantă, după ce a câștigat aurul la ultimele două ediții olimpice cu jucători NHL, inclusiv finala din 2010 decisă de golul în overtime al lui Sidney Crosby chiar împotriva Statelor Unite.

„Simți mereu responsabilitatea când porți tricoul Canadei”, a declarat Tom Wilson.

Pentru SUA, miza este cucerirea primului aur olimpic după 1980, anul celebrului „Miracle on Ice”. Actuala generație, condusă de căpitanul Auston Matthews, încearcă să scrie un nou capitol în istoria hocheiului american.

„Pentru asta joci. Pentru astfel de momente”, a spus Matthews.

Finala de duminică, programată la 15:10, ora României, se anunță un duel de intensitate maximă, cu viteză, forță și talent la cel mai înalt nivel, într-o rivalitate care definește hocheiul mondial